Alona, ucraniana refugiada cerca de Kiev: "No me voy porque toda mi familia está aquí y no imagino mi vida sin ellos"

Alona trabajaba como guía de turismo en Ucrania. Vivía en Kiev pero se marchó nada más comenzar la guerra. Ahora está refugiada dentro de la capital en un lugar que no quiere hacer público. Esta ucraniana forma parte de la población que resiste a la ofensiva rusa pese al peligro constante para no dejar atrás a su familia.

Cuenta que sus padres están cerca también de la región en la que hay bombardeos y soldados de Rusia. "Ellos están en peligro. Por ahora no quiero salir de Ucrania porque toda mi familia está aquí". Sus abuelos de 80 años viven en un pueblo pequeño y tampoco pueden salir. Su padre y su novio no pueden salir y por ahora prefiere quedarse con ellos. "Es mi familia, yo no imagino mi vida sin ellos", apunta.

Vivía muy cerca de la antena de televisión que fue bombardeada y a partir de ese momento decidió moverse a una zona más segura. Se encuentra en una zona en la que hay ataques y sirenas de alarma. Ahora mismo no puede trabajar. No se imagina una Ucrania sin la región del Donbás, ella misma estudiaba en la Universidad con compañeros de esa zona. "En 2014 ellos dejaron la región pero sus padres y abuelos se quedaron allí".

Puedes volver a ver el testimonio de Illona, una ucraniana que resiste a la guerra cerca de Kiev, en Espejo Público a través de Atresplayer.