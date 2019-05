Alfonso Alonso: "La gente que ha votado a Vox está arrepentida y dice que volverá a votar al PP"

"Ha quedado demostrado que si no se mantienen esos perfiles, se dispersa el voto", señala Alfonso Alonso. Asegura que no piensa mucho el Vox porque en el Pais Vasco la formación de Santigo Abascal tiene el 2% de los votos.

Alonso compartió etapa política en el País Vaso con Santiago Abascal. Sobre la fotografía del año 2000 en la que puede verse a varios líderes señala que en aquella época "Abascal todavía no se había caído del caballo". "Los demás seguimos todos ahí pero él descubrió otra cosa", apunta.

"El PP lo que tiene que hacer es intentar parecerse a sí mismo"

El del PP no cree que ni si quiera el propio Santiago Abascal esperara tener ese momento de gloria. "Ha cumplido su propósito porque ha dejado al centro derecha dividido. Estas cosas lo mismo que vienen muy rápido se van muy rápido", considera.

Apuesta por el discurso diferencial del PP y cree que "el PP lo que tiene que hacer es intentar parecerse a sí mismo". Piensa que "el voto a Vox no ha funcionado y la gente está arrepentida". "Con los que me he tropezado han dicho que no lo volverán a hacer. Que van a votar al PP", destacaba.

Para Alfonso Alonso el mensaje electoral ha sido muy claro: "Las 3 derechas no pueden funcionar. No quieren esos extremismos ni esas radicalidades", afirma.