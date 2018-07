La alcaldesa de La Jonquera pide que se regularice la prostitución en locales

La alcaldesa de la Jonquera se ha quejado públicamente en Espejo Público de la situación que vive su localidad al tiempo que ha asegurado que no quieren que el nombre del pueblo se asocie a la prostitución. "Hace tres años aprobamos una ordenanza para multar a los clientes, pero el hecho de que el 99 por ciento de los clientes sean franceses hace muy dificil cobrar las multas que les imponemos". "Yo estoy en contra de la prostitución callejera y la que se ejerce en locales debería estar regulada", ha dicho.

En cuanto a los ingresos que puede generar este tipo de negocios en la localidad, la alcaldesa ha restado importancia a los mismos, "puede que acudan a centros de estética del pueblo, pero suele ser las chicas que hay en los clubes, las que ejercen en la calle no nos dan más que problemas, además de padecer unas condiciones deplorables para ellas", asegura. También ha desmentido que La Jonquera tenga tantos prostíbulos como se dice "en el pueblo solo hay dos, uno de toda la vida y el otro no es el más grande de Europa como se ha dicho. Si el Tribunal Superior de Justicia nos obligó a darle licencia, nosotros no podemos negársela".