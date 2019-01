El abogado de 'La Manada' de Alicante: "Si hay burundanga y eran un grupo organizado, dejo la defensa"

El abogado de dos de los cuatro detenidos por la agresión de Callosa, Joaquín Rodenas, ha concedido una entrevista a Espejo Público. Asegura que hasta el momento tienen la confirmación que es un hecho aislado. "Si se confirma que eran un grupo organizado y si se prueba la utilización de burundanga para doblegar la voluntad de la víctima, entonces nos plantearemos la defensa"

El letrado ha negado los hechos en nombre de sus defendidos y también que se pudiera haber utilizado la sustancia burundanga. Informóde que la víctima ha admitido en su declaración judicial que consumió cannabis y cocaína, además de alcohol.

Sobre la declaración de la madre y la hermana de uno de los detenidos, "relatan que escuchan ruidos en la vivienda y que encuentran a la chica y deciden llamar a la policía", según el abogado.

De sus defendidos, también ha subrayado que desconoce que hayan podido haber participado en otras agresiones sexuales previas de grupo y ha asegurado que se trata de "dos chicos sin antecedentes ni problemas sino que son gente trabajadora y normal".

La prueba clave es un vídeo de la agresión que parece no dejar dudas de lo que pasó. El abogado lo ha visto en dependencias judiciales y sin audio, asegura que no la ha podido ver en profundidad y que no se reconocen a las personas que aparecen en el vídeo.