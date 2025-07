Carla Galeote defiende a Elisa Mouliaá tras los audios filtrados: "Hay un doble juicio para ver si es la víctima perfecta o no"

Carla Galeote, activista feminista, se unía en Más Espejo al debate sobre los audios filtrados de la actriz Elisa Mouliaá con una amiga, la cual fue la anfitriona de la casa donde surgió el delito de agresión sexual por el que Mouliaá denunció al que fue portavoz de Sumar, Iñigo Errejón.

"Aun con una condena les cuesta creerlo"

La activista manifestaba claramente su apoyo a la actriz y aseguraba que la entiende. "Que ella considere que haya o no delito no interfiere en lo que ha pasado", señalaba ante lo dicho en la conversación telefónica. Por desgracia, añadía que muchas víctimas "no saben si es un delito o no, y aun con una condena les cuesta incluso creerlo".

Doble juicio

Carla recordaba que la misma amiga que habla en los audios y que acusa a la actriz de no estar siendo justa con el expolítico, aportó mensajes de WhatsApp cotejados en los que se mostraba como Mouliaá le reconocía que Errejón se había pasado con ella. Asimismo, hacía referencia al "doble juicio" que se está generando y a la presión que se ejerce sobre las mujeres para ser "la víctima perfecta".

Su intervención en el programa finalizaba defendiéndose de aquellos que acusan a las feministas de introducir "ideas irrisorias para que empiecen a denunciar en manada". "Hay un problema de infra denuncia. Solo de denuncia el 8% de las agresiones sexuales o delitos contra la libertad sexual en nuestro país", declaraba.

Errejón "intenta blanquear su imagen"

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y colaboradora habitual del programa, mostraba su apoyo ante la visión de la activista: "Se está revictimizando a esta chica".

La política hacía referencia a que Iñigo Errejón, con quién compartió profesión, había dimitido de su cargo antes de la denuncia de Mouliaá por un comportamiento ante el partido que él mismo calificaba como inadecuado. "Intenta blanquear su imagen deslegitimando esta denuncia", criticaba Díaz. Asimismo, concluía considerando que la actriz "ha estado mal asesorada" y que "denunciar en este país se está poniendo más difícil que hace meses", lo que implica que muchas mujeres no quieran comenzar procesos de denuncia.

