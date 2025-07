El análisis de la querella de Íñigo Errejón a Elisa Mouliaá por entender que "no hay delito": "Es una estrategia"

El exportavoz de Sumar Iñigo Errejón, ha presentado una querella ante la actriz Elisa Mouliaá por delito de calumnias, después de que esta le denunciase por una supuesta agresión sexual en 2021 y que, recientemente, se hayan filtrado unos audios de la actriz con una amiga en los que se pone en duda su credibilidad como víctima y si ha presionado o no a la testigo para que la apoye en el juicio. "La señora Mouliaá ha acusado pública y falsamente al señor Errejón de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos", expresa un fragmento del texto presentado ante el juzgado. El expolítico ha pedido 10.000 euros como indemnización.

"Aquí no había delito"

Elisa Beni, periodista y colaboradora del programa, manifestaba que este acto de Errejón es una táctica: "Técnicamente me parece como estrategia". Asimismo, y refiriéndose a las declaraciones de Mouliaá, aseguraba que desde un principio "aquí no había delito". "Desde el primer momento la narración no cuadra con la de un delito, ni los hitos de lo que sucede cuadran con que ahí se haya producido un delito", expresaba.

"Se va a archivar"

Después de que hayan aparecido los audios en los que "ella misma reconoce que sabe que no es un delito y ha fabulado sobre el tema", Beni manifestaba que Errejón "se ha precipitado" al haber realizado ya la denuncia por calumnias y no haber esperado a que se cerrará el caso: "Yo hubiera esperado a que esto se archive, porque se va a archivar".

La periodista finalizaba diciendo que este tipo de asuntos hacen "mucho daño" a la lucha del feminismo contra las agresiones sexuales. "Pone trabas a las mujeres que de verdad sufren agresiones. Me parece indignante", confesaba.

