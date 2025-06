Nicolás Redondo llama a conquistar el Partido Socialista: "Que alguien dé un paso al frente"

Primero fue Tomás Gómez, y ahora se une Alfonso Guerra. La "Teoría del Pucherazo" va cobrando fuerza. Fue en este programa, Espejo Público, donde Tomás Gómez denunció en el comité federal de octubre del 16 que había visto a Sánchez esconder una urna para cambiar el resultado. Guerra va más allá y dice que después de aquello, Sánchez no debería haber sido candidato. Preguntado por este presunto pucherazo, Nicolás Redondo ha reconocido que todo el mundo en aquel comité conocía el acontecimiento de la urna, que califica de "bochornoso", pero nadie lo llevó a la comisión de conflicto, por lo que no tuvo más trascendencia. De hecho, al finalizar este comité, Pedro Sánchez dimitió como Secretario General del Partido Socialista. Además, Redondo ha admitido que "todas las primarias están llenas de irregularidades".

Nicolás Redondo: "El PSOE no se hereda, se conquista"

Con respecto a las voces internas que critican a Pedro Sánchez y la posibilidad de que haya una alternativa para liderar el Partido Socialista, Redondo es contundente: "el Partido Socialista no se hereda, se conquista". "Lo conquistó Felipe González hace muchos años, lo conquistó Zapatero y lo conquistó Sánchez, se diga lo que se diga". El ex secretario general del PSOE en Euskadi ha dicho que quien quiera liderar el partido tiene dos opciones, o esperar sentado a heredarlo, "y no sabemos lo que quedará del partido", o hacer frente a Sánchez para conquistarlo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.