La española deportada por Trump: "si eres español sin papeles y te cogen, no tienes derecho a nada"

Esther Soto es una sevillana que hace 6 años decidió marcharse de viaje a Estados Unidos para visitar a unos amigos. Llegó allí como turista, pero el amor le hizo asentarse allí de forma definitiva. Primero se casó con un veterano de guerra, con el que estuvo 3 años hasta divorciarse, para después empezar otro proyecto con su actual exmarido. Por desgracia, Ester sufrió malos tratos durante esta relación, y su situación en Estados Unidos empezó a torcerse. "Han sido más malos tratos psicológicos que físicos", ha apuntado Esther, quien ha querido defender que eso también es maltrato.

Según ha contado en Espejo Público, su exmarido le amenazaba con los papeles, porque durante los 6 años que Ester ha estado viviendo en el país norteamericano, no solicitó la documentación pertinente hasta que vio que Trump podía volver a la Casa Blanca. Fue en ese momento cuando solicitó los papeles y pasó a ser una ciudadana irregular, que no ilegal, en un proceso migratorio.

"El que está dentro sabe realmente lo que está pasando"

Pero todo cambió cuando Esther dio el paso de denunciar a su marido por maltrato. Le dijo que se marchara de su casa en Miami el 8 de agosto de 2024, cuando el hombre pasó de las amenazas a arrojarla contra una mesa y herirle un brazo y una rodilla. Tres días después fue ella quien salió esposada de esa casa. Su marido había llamado a la policía. En ese instante comenzó el calvario para Esther. Pasó 14 días detenida y posteriormente fue liberada con una tobillera electrónica.

Con la llegada de Trump, el problema fue a peor. El 28 de enero fue detenida de nuevo tras acudir a una cita en una oficina de inmigración. A partir de ahí, permaneció seis meses rotando por varios centros de inmigración y llegó a estar en una cárcel de Orlando. Todo por su situación irregular. "Según Trump, todo el mundo que se encontrara en esa situación se le iba a respetar", ha explicado Esther, pero no ha sido así. "El que está dentro sabe realmente lo que está pasando", ha lamentado la mujer en Espejo Público.

"Si tú eres un español sin papeles y te cogen, no tienes derecho a nada"

Esther explica que su proceso de documentación ha sido muy particular "al ser española y estar en un proceso de violencia por parte de un ciudadano americano". "Si tú eres un español sin papeles y te cogen, no tienes derecho a nada", ha asegurado. Al ver que se trataba de una persona normal que pagaba sus impuestos, la mujer sospecha que trataron de buscar una excusa para poder echarla del país. "Me pusieron una solicitud de asilo que no pedí y todo mi proceso se alargó" por la cantidad de gente que se encuentra en esa situación. Esther ha contado en Espejo Público que en los centros donde estuvo, hay cuatro jueces de migración para 100 mil personas. Según la mujer, estos se "equivocan continuamente" porque " van como pollos sin cabeza". Finalmente, Esther fue deportada el pasado sábado y ha visto como su vida ha dado un giro de 360 grados.

