Pilar Vidal, sobre la relación de Bisbal con Elena Tablada y Chenoa: "David había tonteado con otra chica, estaba con una bailarina"

Este lunes, saltaron todas las alarmas. ¿Los protagonistas? Bisbal, Chenoa y Elena Tablada. Y es que, hasta ahora, todos creíamos que David Bisbal había estado primero con Chenoa, y después con Elena Tablada. Sin embargo, Tablada hacía unas declaraciones en un podcast que han dado un gran giro a la historia. "Yo conocí a David en 2004 en los premios 'Lo Nuestro', él estaba esperando para entrar al baño y yo salía, y nos cruzamos. Un amigo nuestro nos presentó, y poco después él preguntó por mí. Nos volvimos a ver en los premios 'Billboard', ahí empezamos a hablar. Hablábamos por email, él me decía que no contestase a nada ni a nadie. Yo nunca me defendí, nunca me di mi lugar, yo me enamoré y entré en la boca del lobo", contaba Elena Tablada en un podcast.

Pero la cosa no acababa aquí. El programa Espejo Público desmontaba estas declaraciones de la mano de la periodista Belén Santos: "En abril de 2022 Elena se hizo una foto con Bisbal como si fuera una fan. Luego en abril de 2005 Bisbal salió en rueda de prensa diciendo que había roto con Chenoa y, poco después, la cantante salía a la puerta de su casa con un chándal gris a pedir respeto a la prensa. El almeriense empezó con Elena en octubre de 2005, pero la historia no coincide; según ha dicho en el podcast, Elena conoció a Bisbal en 2004, y luego Bisbal preguntó por ella en los premios Billboard, las fechas coinciden con la relación de Bisbal y Chenoa".

Elena Tablada habla en directo en el programa

Elena Tablada nos cogía el teléfono en pleno directo con el fin de intentar aclarar la polémica. "Han pasado 20 años, hay mucha gente a la que le pueden hacer daño con esto, todos hemos avanzado en la vida, ustedes también deberían dejarlo atrás. En 2004 conocí a David Bisbal pero no empecé una relación. Yo no coincidí con la relación anterior de David, yo me llevo muy bien con Chenoa, dejad de hacer daño a la gente".

Poco después de su intervención en el programa, Elena Tablada publicaba este mensaje en Instagram: "Eso sí me define, compartir la mesa con personas que hablan de la vida, de sueños, de crecimiento... no de otras personas. Ahí es".

Pilar Vidal, sobre la relación de Bisbal con Chenoa y Elena Tablada

La colaboradora de Espejo Público Pilar Vidal considera "que todos han dejado ya claras su versión, Chenoa lo hizo en su libro, y Elena también lo ha dicho, entonces no se esa necesidad de decir que le fue infiel con Elena cuando no es realmente así".

La colaboradora precisa que "cuando han pasado 20 años, no te acuerdas de las fechas, lo que sí tienes claro es si en ese momento él estaba o no estaba, y Chenoa tiene claro que en ese momento David ya no estaba con ella, y Elena también lo sabe, y David también lo sabe. David había tonteado con otra chica, pero no era Elena, estaba con otra chica que una bailarina", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.