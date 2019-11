"Inés Arrimadas es la persona mejor preparada para dirigir el futuro de Ciudadanos. Es ella quien tiene que dar explicaciones y anunciar si se pronuncia o no", afirma Aguado.

Considera que Ciudadanos tiene un gran reto como partido y cree que la caída de Rivera "debería preocupar a todos porque pierde el centro". Para el de la formación naranja "España sigue pendiente de grandes reformas". "Sánchez ha provocado el parlamento más fragmentado de la historia y hay que intentar construir un centro fuerte", destacaba.

Lamenta que en España la situación política es peor de la de hace 6 meses "con un parlamento ingobernable". "Si entra la CUP en el parlamento y sale Rivera, España tiene un problema.

Sobre una posible abstención a un gobierno del PSOE defiende que Ciudadanos propone "un acuerdo entre constitucionalistas para hablar de los grandes asuntos de Estado".

Hace autocrítica y cree que uno de los errores de Ciudadanos ha sido el de no explicar a los españoles la utilidad de votar por el centro político. Teme que esta legislatura sea fallida y "no se hable de las medidas para impulsar España". "Ahora hablaremos de los sillones pero no de las reformas para España", avanza.

