Ana Pastor sobre el cierre de Madrid: "Es una barbaridad gestionar una pandemia con criterios políticos"

"Presentar una moción de censura no tiene sentido" afirma Ana Pastor, ex ministra de Sanidad en la entrevista con Susana Griso, en el programa Espejo Público, de Antena3 Noticias. "El Gobierno ha demostrado una inestabilidad absoluta" dice Pastor sobre la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del presidente Pedro Sánchez. "Es la comidilla de Europa, teniendo un magnifico sistema sanitario".

La opinión como médico

"Le hablo más como médico que como político, no se ha hecho bien, no se ha hecho bien" ha repetido Pastor durante la entrevista sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. "En este momento no tenemos un referente en España que digamos, me creo lo que dices" ha explicado Ana Pastor, diputada del Partido Popular.

Dice Pastor que el Gobierno de Pedro Sánchez, "no tomó medidas a tiempo, dejó que se siguieran haciendo eventos y el coronavirus ya estaba en todas partes. Eso quedará para la historia. Como pasó del decreto del estado de alarma a la nueva normalidad. Se le pasó toda la responsabilidad a las CC.AA." ha asegurado la diputada del PP.

"La pandemia del coronavirus le corresponde al Estado no a las comunidades autónomas. Lo que echo en falta es que el Gobierno de España no responda a una pandemia" ha vuelto a repetir Ana Pastor, exministra de Sanidad.

Sobre Madrid

Madrid en lo que está centrada es en atender a las personas" dice Ana Pastor sobre la situación en la capital madrileña. "El Gobierno tiene que explicar porque decreta un estado de alarma después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid" añade la diputada del PP.

"El análisis es que los técnicos tienen que decir cuales son los criterios objetivos. Aquí son criterios políticos, es una barbaridad gestionar una pandemia con criterios políticos" afirma Ana Pastor que añade que Madrid puso muchas medidas en marcha para frenar el avance del coronavirus Covid-19.

Dimisión a Illa

Sobre Salvador Illa, ministro de Sanidad, Ana Pastor ha dicho que "tengo lealtad a mi país y a los españoles. Le tengo respeto a ese ministerio, es la sanidad es la salud" por eso dice que pidió la dimisión del titular de Sanidad durante la comparecencia.

La dirigente del PP y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se enzarzaron en el Congreso. "Esta es la labor que tiene que hacer la oposición en un país" recuerda Pastor y añade "No puede decir si señor a todo lo que haga el Gobierno". Afirma que la labor de la oposición es presentar alternativas "como yo las he presentado en el Parlamento".

Sobre la Gurtel

"Le puedo decir que el PP no fue condenado" ha asegurado la exministra de Sanidad, Ana Pastor. "Yo respeto a lo que digan los tribunales. Las personas que hayan cometido actos ilicitos que lo paguen" ha afirmado la diputada del PP sobre la sentencia del caso Gürtel.

"La cabeza alta. Hemos trabajado con humildad y honradez" ha asegurado Pastor. Hoy se conocerá la sentencia del Supremo sobre el caso Gürtel que motivó la moción de censura a Mariano Rajoy.

Puedes ver la entrevista completa a Ana Pastor en Atresplayer.