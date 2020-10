Mónica García (Más Madrid): "Las UCI de Madrid están colapsadas, no hay camas para otras patologías"

Mónica es anestesista y ejerce la medicina en la sanidad pública. Asegura que la situación de la comunidad es mala. "Según las guías internacionales estamos en el doble de las cifras que deberíamos estar. La Sanidad madrileña está colapsada y hasta que no se despeje este colapso no se puede empezar a hablar de que está bien. Si hay otra patología que necesite otra cama no la va a tener", advierte.

Cree que si se hubieran puesto en marcha las medidas que ellos pidieron en mayo, junio y julio todo iría mejor.

La líder de Más Madrid afirma que en julio ya se necesitaban 1.300 rastreadores que no se contrataron y reforzar la atención primaria. Ahora pide medidas restrictivas para contener los contagios. "Para esta pandemia hay medidas restrictivas y si no funcionan, oxígeno, que es lo que damos en los hospitales".

Cree que la figura jurídica que ha usado el Gobierno central no ha sido la adecuada. Tiene la sensación de que Ayuso "quiere quitar constantemente el cinturón de seguridad a los madrileños cuando la situación es suficientemente grave como para que se dejen de juegos de reunirse o no". "Estamos en un nivel de infantilismo y de negligencia que no nos merecemos los madrileños ni los sanitarios", señala.

