Publicidad
Para 4 personas
Karlos Arguiñano sorprende con su coliflor en ajopollo
En este caso, Arguiñano ha usado como verdura la coliflor, pero se pueden usar otras como por ejemplo brócoli o romanescu.
Karlos Arguiñano ha elaborado coliflor en ajopollo, esta receta es perfecta como primer plato de una comida, sencilla de preparar y barata.
La salsa “ajopollo”, que es la que se ha utilizado para este plato, es una aliada perfecta para la cocina porque va bien con cualquier plato ya sea verdura, pescado, patatas, etc.