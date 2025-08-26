Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Coliflor en ajopollo, de Karlos Arguiñano: "Una receta barata y muy socorrida"

Para 4 personas

Karlos Arguiñano sorprende con su coliflor en ajopollo

En este caso, Arguiñano ha usado como verdura la coliflor, pero se pueden usar otras como por ejemplo brócoli o romanescu.

Arancha Mela
Publicado:

Karlos Arguiñano ha elaborado coliflor en ajopollo, esta receta es perfecta como primer plato de una comida, sencilla de preparar y barata.

La salsa “ajopollo”, que es la que se ha utilizado para este plato, es una aliada perfecta para la cocina porque va bien con cualquier plato ya sea verdura, pescado, patatas, etc.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano