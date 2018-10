¿Eres el ganador de una entrada doble para ver a Rick Astley a 'El Hormiguero 3.0'?

CONCURSO CERRADO

En 'El Hormiguero 3.0' queremos darte la oportunidad de venir a ver en directo al mítico cantante inglés, Rick Astley, que estará el próximo jueves, 11 de octubre, con nosotros. En su primera visita al programa nos presentará su disco 'Beatiful Life' y nos hablará de los conciertos que tiene programados en nuestro país. Rick Astley alcanzó la fama mundial a finales de los años 80 con su hit 'Never Gonna Give You Up' con el que logró ser número 1 en veinticinco países. Si has resultado ganador nos pondremos en contacto por teléfono contigo. ¡Muchas gracias por participar!