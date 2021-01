La vida de Andrea Duro y Angy Fernández antes de 'Física o Química': "A veces se ha criticado"

Andrea Duro y Angy Fernández son dos de las actrices protagonistas de 'FoQ: el reencuentro' y han contado cómo cambió su vida desde que se estrenó la serie original, hace más de 10 años.

¿Cómo era su vida antes de participar en la serie de Antena 3?

Andrea, que se encontraba en directo en el plató de 'El Hormiguero 3.0', ha explicado que ella estaba estudiando y "me llamaron para hacer los castings". Ella ha asegurado que lo hizo "por hacer", ya que se presentó muchísima gente: "Me enseñó un oficio y una pasión por la interpretación y me dejó muy claro que eso era lo que yo quería hacer".

Angy, que se ha conectado desde casa después de dar positivo en COVID-19, ha recordado que ella salió de un talent show de cantar y "me llamaron las directoras del casting porque estaban buscando adolescentes de verdad".

