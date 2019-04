Así baila por bulerías Tom Cruise 'La bien pagá' en una de las fiestas de Antonio Carmona

ANTONIO CARMONA EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Que Antonio Carmona da unas fiestas que no se pierde ni un alma, eso está claro. Pero, ¿a que no te imaginas a Tom Cruise bailando por bulerías 'La bien pagá' en casa del propio Carmona? Pues bien, 'El Hormiguero 3.0' tiene la prueba gráfica de este momento y, muy atentos, porque no va a dejar indiferente a nadie.