La sobrecogedora experiencia de Camilo con un fan sordo: "Me vine en lágrimas"

El Hormiguero ha puesto música a la noche del miércoles con la visita de Camilo. El cantante colombiano sigue triunfando y está a punto de estrenar Salitre, su nueva canción con Manuel Carrasco. Los espectadores del programa han podido descubrir cómo suena porque el invitado ha sorprendido al coger la guitarra de Alejandro Sanz que Pablo Motos tiene en el plató y se ha puesto a cantar de forma totalmente improvisada.

Así ha comenzado la entrevista, y también cantando y con la guitarra la ha terminado tras contar la extraordinaria experiencia que vivió con un fan del que descubrió que es sordo profundo. Le descubrió durante un concierto en Uruguay. El chico había acudido junto a una intérprete que le estaba haciendo "los subtítulos en lenguaje de señas". De esa forma, pudo vivir la música del colombiano.

Camilo se quedó tan asombrado que pidió que le invitaran al concierto que daba al día siguiente. Entonces, pudo conocerle en persona y preguntarle todas sus dudas. Por su parte, el chico le pidió tocarle el cuello mientras cantaba. "Fue una de las experiencias más lindas de mi vida", ha asegurado.

La anécdota no queda ahí. Camilo ha revelado que el tema que decidió cantarle es Millones. Tras hacerlo, el chico le preguntó si había leído la carta que le había dejado. El colombiano aún no la había recibido, pero la leyó después. El escrito es absolutamente emocionante: "Yo pensaba que esto que tenía era una discapacidad y decía a Dios por qué, y sentía que me estaba señalando para algo en especial. Y cuando escuché tú canción Millones, fue la que más me gustó porque me identificó: por qué yo si en este mundo hay millones". Así lo ha recordado el colombiano, que ha confesado que se puso a llorar.

Tras este sobrecogedor relato de lo que vivió, Camilo ha puesto la guinda cogiendo la guitarra y cantando precisamente Millones. Ha sido un momento dulce y mágico. ¡Dale al play!