TRUCOS CON GRASIA
Los cinco trucos de Esperansa Grasia (y uno de regalo) que han hecho alucinar a Pablo Alborán
La colaboradora de El Hormiguero ha traído los trucos más útiles al programa y Pablo Alborán ya ha tomado nota. ¿Y tú?
Publicidad
Esperansa Grasia tiene más trucos que mangas y hoy lo ha vuelto a demostrar en El Hormiguero. Pablo Alborán ha sido testigo y no ha podido evitar alucinar junto al resto del público.
Transformar una bolsa de deporte en una mochila nunca había sido tan fácil. Con un par de movimientos de las correas, la colaboradora del programa ha cargado el equipaje a la espalda de Pablo Motos.
¿Alguna vez has querido calcular el centro de una circunferencia? Pues como bien ha demostrado, únicamente hace falta una escuadra para conseguirlo.
Y si alguien dijo que una caja de pañuelos no podía ser un objeto decorativo más de la casa, Esperansa ha llegado para desmentirlo con su Truco Número 3.
Por si esto no fuera suficiente, la colaboradora también ha presentado un Truco de Regalo. "No es muy útil", dice; pero sin duda sí divertido: Prueba a introducir 67 en Google y flipa.
Con el Truco Número 4 ha sacado el móvil para enseñar a hacer buenos selfies. Eso sí, se necesita algo más que la cámara del móvil.
Y como lo mejor siempre se tiene que reservar para el final, Esperansa ha traído su casa para explicar cómo tapar el suelo con cinta de carrocero sin agacharse en lo más mínimo.
Publicidad