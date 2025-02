“Me da rabia”: Primeras impresiones de Gotzon y Roberto Brasero en la cuarta gala de El Desafío

La cuarta gala de El Desafío viene cargada de emociones. Nuestros concursantes se han dejado la piel para conseguir la máxima puntuación y ser los primeros en el ranking.

Gotzon nos ha dejado a todos impresionados con su gran espectáculo tocando el clarinete, una pena que no se haya ido del todo contento: “Me da rabia no haberlo hecho tan bien como en el ensayo”.

El diseñador en un principio pensaba que no iba a ser capaz de conseguirlo: “Cuando me lo presentaron dije este igual no lo saco”, ha confesado entre risas. Nos ha demostrado que se ha dejado la piel en los ensayos.

Por otro lado, Roberto Brasero se ha llevado una desagradable sorpresa. El hombre del tiempo estaba convencido de que su espectáculo había sido sobresaliente, pero, para su desgracia, los jueces no pensaron lo mismo.

El presentador quedó muy descontento con la valoración, aunque, por suerte, Juan del Val le echó un capote pulsando el botón de la injusticia: “¡Qué honor, qué privilegio!”.

No puedes perderte todo lo que nos espera la siguiente gala de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3. ¡Te esperamos!