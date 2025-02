Genoveva Casanova, tras su quinto reto en El Desafío: "He tomado pastillas para la memoria"

Genoveva Casanova y Lola Lolita se enfrentaban en un duelo en la quinta gala de El Desafío con la prueba: El puente. Ambas se esforzaron al máximo en los ensayos, pero un pequeño cambio las dejó fuera de juego.

En El Desafío, todo es impredecible. Las concursantes habían estudiado el mapa en los ensayos de forma vertical, pero cuando llegó el momento de realizar la prueba, se lo encontraron en horizontal. Esta modificación les generó inseguridad y les impidió concentrarse lo suficiente.

Genoveva ha querido agradecer a Pilar Rubio el gesto de haber pulsado el botón de la injusticia, ya que, a pesar de su esfuerzo, no logró permanecer más de 13 segundos en el reto. "He tenido que hacer ejercicios y tomar pastillas para la memoria", nos ha confesado la actriz, visiblemente afectada por no haber superado la prueba.

