Juanra Bonet revela la gran novedad de 'El círculo de los famosos': "El plató gira mucho"

Juanra Bonet será el maestro de ceremonias del nuevo concurso de Antena 3: 'El círculo de los famosos'. En la rueda de prensa de presentación del programa, el presentador ha destacado la gran novedad que tendrá este formato: "El tono y esa sensación de que somos amigos jugando".

Juanra ha explicado que estamos acostumbrados a ver a famosos enfrentándose a retos, como en 'El Desafío' o en 'Tu cara me suena'. "Aquí vais a poder observar todo lo contrario: todos están relajados", ha explicado. El presentador ha comentado que hay una reunión con esos invitados antes de empezar cada programa, para explicar la dinámica y cómo se graba, y la clave es que han logrado trasladar ese ambiente al plató.

"Se pican con las preguntas, con las respuestas... pero, cuando hay que estar serios por el concursante, estábamos todos serios", ha añadido.