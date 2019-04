Salva y Gloria acercan posturas en una experiencia sobrenatural en Roma

PROGRAMA 4 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Salva y Gloria parece que poco a poco van acercando posturas. Descubrimos los intereses de Gloria sobre la parapsicología, algo que Salva no conoce pero que no le importa experimentar. Gloria lleva a Salva al misterioso Castillo de Sant' Angelo; "Me encanta este sitio porque es lúgrube, como a mi me gustan los sitios". Salva sale encantado con la nueva experiencia y viendo como Gloria es feliz en ese lugar. Una visita que puede marcar un antes y un después en su matrimonio, Gloria reconoce: "Me he dado cuenta de que quiero conocer a Salva"