Los nervios del estreno

HEMATOCRÍTICO Y NOEL CEBALLOS EN 'LOS HERMANOS CUPIDO'

Vaya noche. No conocíamos el programa, aunque sabíamos que teníamos tanta compatibilidad que teníamos que estar hechos el uno para el otro. Y aún sabiendo que éramos perfectos no pudimos evitar los nervios. Toda la tarde probándonos el traje y esperando, imaginándonos cómo iba a ser, cómo iba a sonar. Y no nos defraudó. Cuando le quitamos el velo , fue amor a primera vista. El primer programa cumplió todas nuestras expectativas y con el hashtag #casadosaprimera compartimos este momento con nuestra familia tuitera. Vinieron todos. Fuimos TT Nacional y también Mundial. Gracias a vosotros y a momentos como estos :