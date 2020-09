Desde Torrente hasta Boris Izaguirre, las impresionantes imitaciones de un concursante en '¡Ahora caigo!'

Arturo Valls le ha preguntado a Willy, un concursante de ‘¡Ahora caigo!’, qué haría si se llevara los 100.000 euros. Éste le ha contestado que se pagaría un máster especializado en imitaciones.

El presentador no ha podido evitar pedirle que hiciera alguna demostración y Willy no se ha cortado ni un pelo. Ha calcado las voces de Torrente y Boris Izaguirre, entre otros. Además Arturo no ha dudado en seguirle y hacer él también alguna imitación.

