Josh Peck admite que le ha costado procesar los abusos sexuales destapados por su compañero Drake Bell: "Revivir esto es muy difícil"

Nickelodeon se encuentra desde hace unas semanas en el foco de todas las miradas por la serie documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV en la que actores y trabajadores de la época de los 90 y principios de los años 2000 han dado su testimonio sobre el tóxico ambiente vivido en los sets de la cadena durante el mandato del productor Dan Schneider.

Durante estos días los protagonistas de todos estos acontecimientos que van desde la pedofilia, al abuso sexual, el acoso o el racismo, han ido hablando. Uno de los casos más polémicos ha sido el de Drake Bell, ya que el actor confesó que sufrió brutales abusos sexuales por parte de su coach de diálogo Brian Peck. Numerosos rostros conocidos se han pronunciado apoyando al actor y mostrando su solidaridad, pero a todo el mundo le llamó la atención que Josh Peck, su compañero en la serie Drake y Josh, no se hubiese pronunciado.

Drake Bell y Josh Peck | Getty

Si bien el propio Drake ha salido en su defensa a través de un vídeo de TikTok explicando que en privado sí que se había puesto en contacto con él, Josh ha preferido ahora publicar un mensaje a través de Instagram para explicar su silencio y dar su opinión ante las escabrosas y complicadas declaraciones que hay a lo largo de todo el documental.

"Terminé el documental de Quiet On Set y me llevó varios días procesarlo. Me puse en contacto con Drake en privado, pero quiero dar mi apoyo a los supervivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon", ha dicho el exactor de la cadena por medio de un post.

"Los niños deben ser protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que sirva para que las víctimas y sus familias puedan sanar, así como para hacer cambios necesarios en nuestra industria". De esta manera, Josh Peck ha querido alzar la voz y sumarse a todos los compañeros que han plantado cara a la situación a pesar de haber estado recibiendo múltiples críticas en estos últimos días por haber permanecido en silencio.

Su publicación acumula ya más de 270.000 me gusta, aunque ha bloqueado los comentarios para que simplemente quede el mensaje en su muro de Instagram. Josh fue coprotagonista junto a Drake Bell en la serie Drake y Josh entre los años 2004 y 2007, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de Nickelodeon. Por ello, todo el mundo esperaba ansioso su respuesta.