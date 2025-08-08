Muere Brandon Blackstock, exmarido de Kelly Clarkson y padre de sus dos hijos, a los 48 años

Brandon Blackstockha fallecido este jueves a los 48 años a causa de un melanoma (cáncer de piel). Kelly Clarkson, cantante y presentadora de su propio programa de televisión, The Clarkson Show, se casó en 2013 con el mánager de talentos, con quien tiene dos hijos encomún y compartió su vida durante 7 años.

"Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años", comenzaba un comunicado por parte del represante de la familia a Page Six."Falleció en paz y rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil”, concluía.

El día antes de su muerte, Clarkson hacía un comunicado en redes sociales anunciando que aplazaría su espectáculo en Las Vegas por el problema de salud de su exmarido.

"A pesar de que normalmente mantengo mi vida privada, este último año, el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento, necesito estar completamente presente para ellos. Lo siento mucho por todos los que compraron entradas para los shows y aprecio sinceramente su bondad y comprensión", escribía.

Pese a los desencuentros que hicieron de su divorcio un proceso largo, mediático e "increíblemente difícil", con disputas por la custodia de los hijos y asuntos financieros; Kelly "siempre quiso que sus hijos tuvieran la mejor relación posible con su padre. Nunca habló mal de Brandon frente a los niños", según ha contado una fuente a People.

"Cuando descubrió que él estaba enfermo, se mantuvo protectora con él por el bien de los niños", decía la fuente. "Kelly siempre ha tratado de mantener la clase, ha estado devastada por los niños".

Por encima de todo, Clarkson ha dejado claro que su principal prioridad es el bienestar de sus hijos y, en medio del duelo, la artista ha mostrado empatía, madurez y entereza, y se ha asegurado de que sus hijos puedan recordar a su padre con cariño y respeto.