El obituario del exmarido de Kelly Clarkson revela que tenía una relación con la ex asistente de la cantante

El pasado 7 de agosto se conocía la trágica noticia de que el mánager de talentos, Brandon Blackstock, había muerto a los 48 años a causa de un melanoma que padecía desde 3 años.

Blackstock era el ex marido y ex representante de la cantante y presentadora Kelly Clarkson, con quien estuvo casado desde el año 2013 hasta su separación en 2020. Además, tenían 2 hijos juntos su hija, River, de 11 años, y su hijo, Remington, de 9. Aunque Brandon tenía otros 2 hijos mayores de su primer matrimonio.

Ahora, a través del obituario de agente se ha sabido que Blackstock mantenía una relación con Brittney Marie Jones quien fue asistente de Kelly Clarkson.

De esta forma, en el obituario se dirige a Brittney como su "hermosa y amorosa compañera en la vida y en los negocios". Y explica que ambos comenzaron "a forjarse una vida, a crear empresas y a trabajar incansablemente para crear Headwaters Livestock Auction y lo que perdurará como su legado, The Valley View Rodeo en Bozeman, Montana".

Brittney Marie Jones fue asistente de producción de Clarkson en Nashville de 2016 a 2018. Para después pasar a trabajar con Blackstock como asistente de gestión ejecutiva.

Justo en junio de 2020, cuando la cantante solicita el divorcio, Jones pasó a trabajar como asistente ejecutiva de V Bar B Cattle Co., el rancho Blackstock que tenía en Montana.