Priscilla Presley, acusada de desconectar del soporte vital a su hija, Lisa Marie, para quedarse con la herencia de Elvis

Priscilla Presley, madre de la cantante Lisa Marie Presley y viuda del Rey del Rock, Elvis Presley, vuelve a estar en el centro de un escándalo legal tras la muerte de su hija en enero de 2023.

Lisa Marie falleció debido a complicaciones derivadas de una cirugía de reducción de peso, pero ahora los ex-socios comerciales de Priscilla, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, la acusan dedesconectar el soporte vital de la cantante para recuperar el control del patrimonio de Elvis Presley y de Graceland.

Elvis y Priscilla Presley tras el nacimiento de su hija Lisa Marie | Cordon Press

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alega fraude y violación de contrato e incluye una petición de 50 millones de dólares por daños.

Según los demandantes, la actriz, de 80 años, "se aferro" a su hija por ser la única heredera y cuando sufrió el paro cardíaco a causa de su otra operación, ignoró la Directiva de Atención MédicaAnticipada de Lisa, en el que pedía que el tiempo "se prolongara lo máximo posible al tomar decisiones al final de su vida".

"Desconectó el suministro a pocas horas de que Lisa fuera ingresada y antes de que su nieta Riley (Keough) pudiera llegar al hospital", según explican Kruse y Fialko.

Los demandantes sostienen que Priscilla sabía que Lisa Marie tenía intención de retirarla como administradora de su fideicomiso irrevocable (un acuerdo legal sobre un testamento, en este caso, en el que una persona administra la herencia de un menor siguiendo las directrices del testador), y que su muerte anuló esos planes.

"Priscilla estaba al tanto de que Lisa se estaba preparando para eliminarla como única fideicomisaria de su fideicomiso de seguro de vida irrevocable y amenazaba con demandarla", aseguran los demandantes.

"Quería controlar Promenade Trust y Graceland. En su casa la semana siguiente (antes del funeral de Lisa), Priscilla exclamó: 'Soy la reina. Estoy a cargo de Graceland'", han afirmado los demandantes.

Riley Keough y Priscilla Presley en los Emmy | Cordon Press

Dos semanas después del fallecimiento de Lisa Marie, la intérprete presentó un recurso legal contra el testamento de su hija, para dejar el control del valioso fideicomiso Promenade Trust a lahija de Lisa Marie, Riley Keough.

El abogado de Priscilla, Marty Singer, ha asegurado a Daily Mail que las acusaciones son "una de las demandas más vergonzosas, ridículas, salaces y sin fundamento" que jamás ha visto.

Marty ha señalado que son una respuesta a una demanda previa en la que Priscilla acusó a Kruse y Fialko de abuso financiero y manipulación.

Además, Singer ha añadido que Riley Keough, hija de Lisa Marie y actual ejecutora del patrimonio, "apoya a su abuela al 100 por ciento" y rechaza las acusaciones.