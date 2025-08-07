16 AÑOS DE AMISTAD
Selena Gomez cuenta cómo se convirtió en la mejor amiga de Taylor Swift: "No sabíamos qué estábamos haciendo"
La amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift lleva siendo especial tanto para ellas como para sus fans desde hace 16 años. Sin embargo, ha sido ahora cuando Selena ha compartido cómo surgió ese vínculo.
Selena Gomez y Taylor Swift han sido inseparables desde hace más de una década, convirtiéndose en una de las amistades más sólidas y queridas tanto del mundo del entretenimiento como de la industria musical.
A lo largo de los años, ambas artistas han apoyado públicamente sus carreras, compartido momentos íntimos y celebrado juntas triunfos personales y profesionales.
Aunque su relación es muy especial par los fans, no se habían revelado tantos detalles sobre cómo nació ese lazo entre la cantante de Blank Space y la actriz de Emilia Pérez, hasta ahora.
"Taylor y yo salíamos con los Jonas Brothers. Yo salía con Nick y ella con Joe. Todo fue muy dulce, éramos jóvenes. Ahora todos nos conocemos y nos queremos, y es tan bonito. No sabíamos lo queestábamos haciendo", confesaba Gomez en el pódcast Therapuss with Jake Shane.
"Terminamos convirtiéndonos en mejores amigas porque vivimos esas rupturas juntas, como hacen las chicas", decía. "Y luego nos quedamos para todos los altibajos que vinieron después. Y aquí estamos ahora, 16 años después".
La actriz de Solo asesinatos en el edificio también ha recordado cómo Swift le enseñó la canción Love Story antes de su lanzamiento: "Fue una de esas canciones que escuché al instante y pensé que era una de las másbonitas de la historia".
La relación entre las dos superestrellas, que comenzó en 2008, ha evolucionado desde una amistad adolescente hasta un vínculo profundo basado en el apoyo mutuo y la lealtad.
