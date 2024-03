Drake Bell sale en defensa de Josh Peck ante las críticas por no defenderlo públicamente tras contar que sufrió abusos sexuales en Nickelodeon

Drake Bell continúa siendo uno de los rostros de Nickelodeon que más foco está acaparando tras la emisión de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Esta serie documental de 4 capítulos de Investigation Discovery busca mostrar al mundo el tóxico ambiente que hubo en las series de Nickelodeon entre los 90 y principios de los 2000 mientras Dan Schneider estaba al mando.

Sin duda, los episodios han dejado al mundo estupefacto por los casos de pedofilia, acoso sexual, racismo o abusos que hubo en el set. Uno de los más impactantes es el que involucra directamente a la exestrella de Nickelodeon Drake Bell, que sufrió abusos sexuales a manos de su coach de diálogo Brian Peck.

Muchos fans, a raíz de esto, han estado pendientes sobre quiénes se pronuncian públicamente apoyando al actor y se han sorprendido enormemente de que Josh Peck, compañero y coprotagonista junto a Bell en la serie Drake y Josh, no haya hablado en público. Al ver que le han dejado numerosos comentarios negativos a través de TikTok, Drake ha salido en su defensa subiendo un vídeo a esta red social aclarándolo.

El clip en cuestión acumula más de 13 millones de visualizaciones y en él Drake pide contención: "He visto muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y en algunas de sus publicaciones y solo quiero que sepáis que esto es realmente, ya sabéis... procesar esto y pasar por esto es realmente emotivo y muy difícil. Así que no todo se hace público... Sólo quiero que sepáis que él se ha acercado a mí".

A esto ha añadido: "Él se ha acercado a hablar conmigo y ayudarme a superar esto y ha sido realmente genial. Sólo quería que lo supierais y que os lo tomarais con un poco de calma". De esta manera, el actor ha confirmado que, efectivamente, su compañero sí que se había puesto en contacto con él.

Quien sí que ha hecho público un emotivo mensaje en apoyo a Drake ha sido su madre en la ficción, Nancy Sullivan. A través de su cuenta de Instagram, la actriz en Drake y Josh ha puesto lo siguiente: "No eran mis hijos realmente, pero siempre los querré. Me rompió el corazón en mil pedazos escuchar todo lo que Drake llevaba dentro mientras trabajábamos juntos. Estaba devastada y también orgullosa de ver el hombre en el que se ha convertido sentándose frente a la cámara y contando muy valiente su verdad".

Nancy ha finalizado su mensaje mandando sus mejores deseos a Drake: "Sufrir abuso en el pasado no nos define, y eso no tiene derecho a dirigir nuestra vida. Dejar de lado esta carga lo liberará de muchas maneras. Espero que los recuerdos de la alegría que tenía en nuestra serie algún día eclipsen en gran medida el dolor. Le envío amor a Drake para que sane porque tiene una bonita vida por delante".