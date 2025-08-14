TIENE 7 AÑOS
Eva Longoria habla sobre cómo educa a su hijo para que sea "feminista": "Es muy importante para mí"
Eva Longoria ha hablado sobre cómo es muy importante para ella educar a que su hijo sepa respetar a las mujeres.
Eva Longoria es una de las actrices de Hollywood más comprometidas con causas minoritarias así cuando recibió el premio Platino de honor 2025 que tuvo lugar en Madrid no dudó en dedicárselo a las mujeres latinas.
La actriz también habló sobre cómo ella se sintió al ser latino y haber nacido en Estados Unidos y quiso poner de relieve la preocupación porque cada vez hay menos mujeres latinas enfrente y detrás de las cámaras.
Además, sobre la alfombra roja Longoria habló con los medios sobre cómo trata de educar a su hijo en el respeto a las mujeres: "Mi hijo es muy importante para mí a ser ejemplo de una mujer que él va a respetar en el mundo".
"Yo recuerdo cuando yo sabía que yo iba a tener un niño, un hijo. Yo estaba como, aaah, yo quería una feminista y una amiga me dijo: 'Es más importante enseñar a un hombre a ser feminista que una mujer. Y eso es lo que estoy haciendo".
Eva Longoria tiene un hijo llamado Santiago Enrique que nació el 18 de junio de 2018 fruto de su matrimonio con Pepe Bastón con el que se casó en mayo de 2016.
