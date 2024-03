Pedofilia, abuso sexual o sexismo: Sale a la luz el ambiente tóxico de Nickelodeon en el documental Quiet on Set

La nueva serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV en Investigation Discovery ha sacado a la luz secretos y detalles muy duros que sucedieron en Nickelodeon durante los 90 y principios de los 2000. El objetivo de este proyecto era mostrar el ambiente tóxico de la cadena durante el mandato del productor Dan Schneider, que creó y produjo series muy famosas como The Amanda Show, Drake y Josh, iCarly o Zoey 101. Además, rostros muy conocidos salieron de la cadena mientras él estaba al mando como Ariana Grande, Miranda Cosgrove, Amanda Bynes, Drake Bell, Josh Peck o Jamie Lynn Spears.

Jennette McCurdy, Dan Schneider y Ariana Grande en 2012 | Cordon Press

Si bien antes del estreno del documental ya se reveló que Drake Bell era uno de los afectados al haber sufrido abusos sexuales por parte de su coach de diálogo Brian Peck, aun quedaban muchos temas por salir. La pedofilia, el sexismo en la sala de guionistas o el racismo son algunos de los temas más delicados que se han tratado en los dos primeros capítulos. En ellos se recogen entrevistas con miembros del reparto de All That y The Amanda Show: Leon Frierson, Katrina Johnson, Raquel Lee Bolleau, Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan y Bryan Christopher Hearne. Además, dos mujeres guionistas también han dado su testimonio: Jenny Kilgen y Christy Stratton. Medios como EW o US han recogido sus declaraciones.

Pedofilia en el set

Jason Handy era asistente de producción en All That y The Amanda Show, se encargaba de cuidar a los niños en el set y pasaba mucho tiempo con ellos. MJ, madre de una de las niñas que participaban en The Amanda Show, Brandi, ha contado qué ocurrió con él. Al parecer, Handy tenía los números de teléfono y correos de los niños y sus familias y todos confiaban en él. Todo dio un giro cuando Brandi, con tan solo 11 años, recibió un correo de Jason: "Era una foto de él desnudo masturbándose, y él dijo que se lo había mandado porque quería que viera que él pensaba en ella".

Brandi tras esto abandonó la serie. Su madre ha relatado que no podía contar que ella había confiado a este señor el contacto de su hija y lo que pensó cuando esto ocurrió: "No puedo llamar a la policía. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de alejarle de ella". A esto ha añadido: "Me sentí abandonada. Nunca hubo ninguna disculpa hacia Brandi por lo sucedido. Todo quedó escondido debajo de la alfombra".

La policía acabó investigando a Handy porque hubo más víctimas. En su casa encontraron más de 10.000 imágenes de niños, más de 1.700 de niñas pequeñas en posturas eróticas y siete vídeos distribuidos en CD en los que salían niños involucrados en conductas sexuales muy explícitas. Algunos medios han tenido acceso a lo que decía en su diario personal: "Soy un pedófilo, en toda regla", "realmente he estado cediendo a mi deseo por las niñas estas últimas semanas", "incluso lucho en el día a día sobre cómo puedo encontrar una víctima de violación si es necesario".

Además, Atacó también a otra joven estrella de Cousin Skeeter en el año 2000 y acabó siendo sentenciado a seis años después de dos delitos graves, uno de actos lascivos a un niño y otro de distribuir material sexual por email. Además de un delito menor de explotación sexual a un niño. En 2014 fue detenido nuevamente, pero por dos cargos de violación.

Hubo otro caso, el de Ezel Channel. Se le arrestó en 2005 por molestar a un chico de 14 años. Él era un asistente de producción temporal. Fue declarado culpable en 2009 de un delito menor de agresión y un delito grave por intentar mostrar material pornográfico a un menor.

Acoso sexual, sexismo y gritos por parte de Dan Schneider en el set

En aquella época había únicamente dos mujeres en la sala de guionistas de Nickelodeon: Jenny Kilgen y Christy Stratton. Ambas han narrado en primera persona los comentarios a los que Dan las sometía y las cosas que les obligaba a hacer: "Dan decía que no creía que las mujeres fuesen divertidas. Dijo que las mujeres no podían escribir nada divertido", ha contado Stratton. Kilgen ha añadido: "Nos retó a que nombráramos una guionista divertida, y dijo esto en la sala de los guionistas. Este fue el primer indicio de problemas. Que tal vez este chico no sabía valorar a las mujeres guionistas. Y después, nos dijo '¿Os importa que me refiera a vosotras como las chicas?'... y las dos pensamos 'no'. Y el dijo 'oh, vale, porque no soporto a las chicas que se ponen tensas por cosas así'".

Dan Schneider y muchos actores en los Nickelodeon's 27th Annual Kids | Getty

Además, han contado que "Dan se volvía peor y peor a medida que avanzaba la temporada". Para después detallar este tipo de sucesos incómodos: "Dan estaba viendo porno en ordenador. Me pidió varias veces que le masajease en la sala de guionistas y en el estudio, y decía cosas como 'Kim, por favor, dame un masaje, yo pondré alguno de tus sketches en la serie. Y él se lo tomaba como una broma y se reía mientras lo decía. Pero tú siempre te sentías en desacuerdo pero levantarte contra él podía terminar en despido".

Una de las peores cosas le ocurrió a Stratton: "Christy estaba hablando del colegio, lo cual es relevante porque escribimos para una niña. Y Dan simplemente dijo: '¿Sabes qué sería gracioso? Si te inclinaras sobre la mesa y actuaras como si te estuvieran sodomizando y contaras esa historia sobre el colegio'. Ella dijo que no al principio, y luego él dijo: 'Oh, vamos, vamos. Sería muy divertido, simplemente hazlo'. Y todos se reían siguiéndole la broma. Ella no podía salir de eso, él le estaba rogando que lo hiciera. Así que ella simplemente se inclinó sobre la mesa e hizo lo que él le pidió".

Los actores que en esos momentos formaban parte del reparto de series como All That y The Amanda Show también se han pronunciado sobre el comportamiento del productor: "Dan podía venir y gritar y gritar. Era un egomaníaco. Ya sabes, cuando todo el mundo te besa el culo, por el loco dinero, ¿cómo escapas de eso? No sé cómo lo puedes evitar", ha dicho el director de The Amanda Show Virgil Fabian.

Amanda Bynes en su etapa de Nickelodeon | Getty

El editor Karyn Finlet Thompson ha contado cómo veía también la relación entre Schneider y Amanda Bynes: "Había muchas veces que veía a Amanda sentada detrás de Schneider abrazándole, o como dándole un masaje en el cuello o lo que fuera. Dan y Amanda tenían una relación cercana, y no pensé nada distinto a eso".

Situaciones incómodas a las que se vieron sometidos los más jóvenes

Muchos exactores de Nickleodeon han participado en los dos primeros episodios de la serie documental y han dicho: "La serie estaba lleno de raros e incómodos sketches. A Dan le encantó seguir esa línea". Actores como Katrina Johnson o Bryan Christopher Hearne han contado su dura experiencia.

Johnson, por ejemplo, ha explicado que llamaron a sus padres para decirles que "estaba engordando mucho" y que necesitaba perder peso para salir en All That: "Después de eso entré en la pubertad y los productores no sabían qué hacer porque parecía una mujer y no una niña pequeña. Se convirtió en un problema. Luego una versión más joven de mí me superó. Cuando Amanda se unió a la serie, tenía menos tiempo y luego nada de tiempo con Dan. La nueva favorita había llegado y yo me quedé fuera", ha dicho la actriz refiriéndose a la llegada de Amanda Bynes a la cadena.

Bryan Hearne también ha hablado, en su caso sobre racismo. Al parecer, para un episodio tenía que vestirse de rapero y ponerse un traje ajustado al cuerpo que tenía que ser del tono de su piel: "Alguien dijo: 'El tono de piel tiene que ser carbón'. Se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Quien fuera que estuviese maquillándome me sujetó el hombro como diciéndome 'todo va a estar bien'".

Aunque esto no fue lo único que le sucedió. Para una escena tenía que llenarse el cuerpo de crema de cacahuete: "Estoy tumbado y los perros tienen que venir a chupar la crema de cacahuete de mi cuerpo. Eso suena como una fantasía extraña de un tipo raro. Fue muy incómodo. No me gustó".

El caso de Brian Peck

Ya se pudo ver un adelanto sobre el caso de Brian Peck y lo que le hizo a Drake Bell, pero algunos jóvenes han comentado que vieron más cosas extrañas sobre él. Kyle Sullivan ha contado un detalle muy inquietante del que fuera coach de diálogo de Nickelodeon. Al parecer, celebraron una barbacoa en su casa: "Tenía una habitación dedicada a juguetes vintage y cómics, y tenía su garaje decorado como si fuera El Planeta de los Simios. Me di cuenta de que había un cuadro en la habitación que me llamó la atención porque no tenía nada que ver con eso".

Sullivan ha continuado describiendo la escena: "Era un payaso de cumpleaños sujetando globos. Y Brian muy emocionado cuando le pregunté, le dio la vuelta al cuadro y ponía: 'Para Brian, espero que te guste el cuadro. Mis mejores deseos, tu amigo John Wayne Gacy. Era un autorretrato del asesino en serie John Wayne Gacy". Este asesino en serie mató a 33 jóvenes y se le conocía como El Payaso Asesino.

La respuesta de Nickelodeon

Nickelodeon ha tenido que responder ante todos los detalles que se han ido revelando. Medios como EW han recogido la reacción de la cadena: "Como no podemos corroborar o negar las alegaciones de comportamientos de producciones durante décadas, Nickelodeon como parte de su política, investiga todas las quejas como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada. Nuestras principales prioridades son el bienestar y los intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas medidas a lo largo de estos años para asegurar que estamos a la altura de nuestros estándares y expectativas".