Rompe su silencio el exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider, tras el documental que denuncia los abusos y pedofilia en la compañía

La serie documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV de Investigation Discovery, está dando mucho de que hablar. El objetivo de este proyecto era mostrar el ambiente tóxico que había en Nickelodeon durante el mandato del creador y productor Dan Schneider.

De cada capítulo se han extraído testimonios muy duros, escabrosos y comprometidos de muchas personas que trabajaron en la cadena entre los 90 y principios de los 2000 que van desde la pedofilia, al acoso sexual o racismo. Uno de los involucrados cuyo nombre no ha parado de salir en Quiet On Set es el de Dan Schneider, que abandonó su puesto en la compañía en el año 2018.

Penny Marshall y Cindy Williams con el productor Dan Schneider de Nickelodeon en Sam y Cat, protagonizada por Jennette McCurdy y Ariana Grande | Getty

Schneider fue guionista, creador, productor y actor dentro de Nickelodeon y estuvo durante muchos años al frente de grandes proyectos como The Amanda Show o All That. Tras la emisión de los episodios de la serie documental en los que se le acusaba de sexualizar a niños y de tener una mala actitud en el set, ha decidido emitir un comunicado a través de un portavoz que ha sido difundido por medios como The Hollywood Reporter: "Todo lo que pasó en las series que llevaba Dan fue escrutado por decenas de adultos y aprobado por la red de ejecutivos. ¿Ha habido alguna escena o vestuario que fuesen inapropiados en algún sentido? Habrían sido señalados y bloqueados por ese escrutinio de tantos niveles".

A esto el portavoz del exproductor ha añadido: "Recordad, todas las historias, diálogos, vestuarios, y maquillaje fueron siempre aprobados por la red de ejecutivos que había tanto en la costa este como en la costa oeste. Un grupo de estándares y prácticas leía y aprobaba cada guion, y los ejecutivos de programación revisaron y aprobaron todos los episodios. Además, todos los días, en cada set, siempre había padres, cuidadores y amigos viendo los rodajes y ensayos".

Dan Schneider y muchos actores en los Nickelodeon's 27th Annual Kids | Getty

A la respuesta de Schneider por todas las acusaciones en las que se ha visto involucrado directamente se suma la del presidente de contenido de Nickelodeon Russell Hicks, quien ha lanzado un comunicado a parte: "Dan se preocupaba por los niños en sus series hasta cuando a veces ni sus propias familias lo hacían desafortunadamente. Lo que la gente parece que está olvidando es el hecho de que la cadena tiene un departamento de gestión de talentos que está al tanto de todo lo que sucede y va a cada evento al que van estos niños". Además ha dicho: "Todo lo que hacía Dan en cada serie era sometido a escrutinio y aprobado por los ejecutivos de Nickelodeon".

De esta manera, Hicks lanza un dardo en favor de Schneider y se separa del comunicado lanzado por la propia cadena en el que se comprometían a investigar "todas las quejas" como parte de su "compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada".