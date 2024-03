Drake Bell detalla cómo fueron los "extensos y brutales" abusos sexuales que sufrió en su etapa en Nickelodeon: "Me pregunto cómo sobreviví"

Drake Bell es mundialmente conocido por haber sido una estrella de Nickelodeon cuando era niño. Conforme fue creciendo participó en más series, pero en su adolescencia vivió un duro episodio del que no había hablado abiertamente hasta hace muy poco.

Recientemente, se hizo público que iba a participar en una serie documental de Discovery que se llama Quiet on set: The Dark Side of Kids TV, cuyo objetivo es enseñar al mundo la cultura tóxica y peligrosa detrás de algunos programas infantiles de finales de los 90 y principios de los 2000. Al anunciarse su participación reveló que sufrió abusos sexuales a manos de su coach de diálogoBrian Peck.

Ahora que se acerca el estreno de los cuatro capítulos de la serie documental, los próximos días 17 y 18 de marzo, Bell ha hablado públicamente sobre el tema y ha dado detalles estremecedores sobre todo lo que vivió y medios como EW han recogido sus declaraciones: "Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado". El intérprete, que ahora tiene 37 años, conoció a Brian Peck en el inicio de la segunda temporada de The Amanda Show.

Drake se ha mostrado muy tajante al tener que buscar la forma de hablar de esto: "¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como una agresión sexual? Y eso responderá a tu pregunta. No sé de qué otra manera decirlo. No fue algo de una sola vez, no fue un 'ups'".

Según ha contado, su padre Joe Bell se dio cuenta de que Brian no era de fiar antes de que ocurriese nada. El propio Joe ha relatado todo: "Drake estaba en el camerino o algo así, y Brian aparecía y simplemente tocaba a Drake, ya sabes, hacía cosas que dices 'espera un segundo. ¿Qué estás haciendo?' Drake puede ponérselo él mismo. La cuestión es que esto era delante de la gente. Luego tal vez se acercaba a Drake y le daba algunas líneas o lo que fuera, le ponía la mano en el hombro y, más o menos, le pasaba el brazo por la cintura. Esto sucedía de forma rutinaria. Siempre era incómodo".

Al ver todo esto, el padre de Drake fue a hablar con producción, pero no salió como él esperaba: "Fui a producción y dije: 'Sabes, realmente me siento muy incómodo con este tipo, Brian Peck, siempre cerca de mi hijo'. No veo nada anormal, pero no tengo un buen presentimiento. Y en producción le dijeron: 'Oh, no sé si lo sabías o no, pero él es gay. Tal vez simplemente eres homofóbico y no entiendes que es un tipo sensiblero'. Entonces dije: 'Está bien'. Y no me sentó bien, así que se lo conté a la gente en el set. Y me condenaron al destierro, así que retrocedí".

Esto hizo que Brian aprovechase para separar a padre e hijo poco a poco. Drake ha contado lo siguiente: "Empezó a hablar de que mi padre me estaba robando dinero. A nadie le gustaba que mi padre estuviera en el set, era un verdadero problema. Así que empezó a hacerme creer que era horrible para mi carrera y que no iba a poder seguir adelante con él en ella. Y viniendo de alguien como Brian, lo creía porque había estado mucho en el negocio y debía saber más que nosotros".

Tras esto, el actor de 37 años ha contado cómo fue la primera vez que sufrió abusos: "Estaba durmiendo en el sofá donde solía dormir y me desperté... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar ni cómo salir de la situación. ¿Qué iba a hacer? Llamar a mi madre y decirle: 'Oye, esto acaba de pasar, ¿puedes venir a recogerme? Me sentaré aquí y esperaré'. No tenía coche, no conducía. Tenía 15 años. No podía decir 'ya no quiero ir a casa de Brian' porque me harían preguntas: 'Bueno, ¿por qué no quieres ir a casa de Brian? Y luego sabes que se disculpa: 'Oh, esto nunca volverá a suceder, lo siento mucho, no sé qué me pasó, crucé la línea y esto nunca volverá a suceder'. Sabes, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en un diálogo o algo así, de alguna manera terminaba en casa de Brian. Y todo empeoró, y empeoró, y peor, y peor, y quedé atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal".

Sobre la denuncia y posterior investigación, Bell ha contado cómo fue el proceso al que se vio sometido: "Tuve que ser insoportablemente detallista con cada cosa con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar por teléfono a Brian y hacerle admitir lo que había hecho. Dije: 'Estoy realmente luchando contra esto ahora, y estoy tan destrozado, tan destrozado, que no puedo, estoy tan angustiado emocionalmente en este momento'. ¿Por qué sucedió todo esto?' Él hizo la confesión y luego me preguntó: '¿Nos están grabando?'. Se juntaron todas las emociones. Gracias a Dios esto se hizo y finalmente algo le pasa a esta persona. Yo estaba como: '¿Qué sigue? ¿Y ahora qué, sabes?'".

Los abusos no ocurrieron solo una vez y Drake ha rememorado aquellos momentos: "A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo diablos sobreviví. Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo que está fuera de eso es muy borroso para mí, lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas grandes en mi vida y mi carrera durante ese tiempo. Pero estaba tan eclipsado y roto por lo que estaba enfrentando por dentro que se me hizo muy difícil".

La vida de Drake ha sido complicada en los últimos meses, ya que su mujer le pidió el divorcio después de que él desapareciese de forma extraña, como puede verse en el vídeo de arriba. Su testimonio ahora contando lo que le ocurrió con 15 años pone de manifiesto todas las dificultades a las que se ha tenido que ir enfrentando.

Nickelodeon se ha pronunciado tras todas estas declaraciones: "Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para superarlo".