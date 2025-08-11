Muere el actor mexicano de telenovelas Juan Carlos Ramírez a los 38 años

La industria del entretenimiento mexicana está de luto tras la inesperada muerte del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, quien se consolidó en pocos años como uno de los rostros más conocidos de la televisión del país.

Debutó en 2018 con la miniserie Puño Limpio y, desde entonces, participó en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Marea de Pasiones, Preso No. 1, El Último Rey, Archivo muerto o, su último trabajo, Rosario Tijeras.

La madrugada del 10 de agosto, la agencia de representación I Am This confirmaba que el actor había fallecido a los 38 años.

En una historia de Instagram, la agencia escribía: "Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón".

Más tarde, en un comunicado en nombre de la familia, la agencia detallaba la causa de la muerte: "Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala".

Además de actor, según recoge TuNota, Ramírez era arquitecto graduado de la Universidad Iberoamericana, modelo, emprendedor y creativo. Fundó la marca AHÓ, que promueve la cultura huichol a través de la moda, y fue cofundador de la empresa Lumpira.