Drake Bell carga contra Nickelodeon y su respuesta "vacía" de los abusos sexuales: "Emiten nuestras series mientras pago mi terapia"

Nickelodeon está en el punto de mira tras la emisión del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, en el que Drake Bell, entre otros actores que participaron en series de la compañía, revelaron que fueron víctimas de agresiones sexuales.

Por su parte, el protagonista de Drake y Josh las sufrió de Brian Peck, su coach de diálogo de la serie The Amanda Show.

Ahora, por primera vez desde que se emitió la serie documental, el intérprete de 37 años ha concedido una entrevista en la que ha criticado cómo la cadena ha manejado las acusaciones.

Drake Bell en los Nickelodeons Kid's Choice Awards en 2004 | Getty

"Hay una respuesta que han adaptado muy bien en la que dicen que hay aprender sobre el trauma, ya que no podían decir que no sabían sobre esto o lo que había sucedido, ni nada", dijo en el podcast The Sarah Fraser Show. "Así que creo que fue una respuesta muy bien adaptada por parte de probablemente algún gran abogado de Hollywood", aseguró.

"Me parecen bastante vacías sus respuestas, porque, me refiero, todavía emiten nuestras series. Y mientras tengo que pagar mi propia terapia", señaló sobre su doloroso trauma. Si hubiera algo de cierto de que realmente se preocuparan, habría algo más que un comunicado en una página web que, obviamente, un representante legal les ha dicho exactamente cómo adaptar una respuesta".

Dan Schneider y muchos actores en los Nickelodeon's 27th Annual Kids | Getty

Las declaraciones a la que se refiere Bell que hizo Nickelodeon fueron las siguientes: "Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para superarlo".

Del mismo modo, Dan Schneider también rompió su silencio y se mostró arrepentido por todo lo que ha salido a la luz.

Brian Peck fue arrestado en 2003 por 11 cargos, entre ellos el de agresión sexual contra un niño de 14 o 15 años por una persona 10 años mayor y cópula oral mediante anestesia o sustancias controladas, pero el menor nunca fue nombrado. Ahora, en la serie documental, Bell desveló que él fue aquel menor. El abuso ocurrió entre 1999 y 2002.