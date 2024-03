Dan Schneider reaparece "arrepentido" y habla sobre su relación con Amanda Bynes o los abusos que sufrió Drake Bell en Nickelodeon

Debido al documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV han quedado muchos frentes abiertos sobre todo lo que ocurrió en Nickelodeon entre los años 90 y principios de los 2000. No solo en lo que respecta a los casos de pedofilia o abusos, también en todo lo que hace alusión a Dan Schneider. Al final, el objetivo de esta serie documental de Investigation Discovery era mostrar el ambiente tóxico que hubo en el set durante su mandato. En cuatro episodios se tratan casos verdaderamente duros y detalles escabrosos sobre todo lo que se vivió.

Si bien a través de un portavoz Schneider lanzó un comunicado, ahora el excreador y productor ha preferido dar la cara para explicar qué ocurrió y pedir disculpas en lo que él considera que hizo mal. Lo ha hecho a través de YouTube en el canal DanWarp de BooG!e uno de los rostros más conocidos de iCarly, ya que interpretaba a T-Bo. Él ha querido darle este espacio a Schneider para que pida disculpas y han mantenido una charla de 20 minutos en la que el productor ha ido respondiendo a cada una de las acusaciones y polémicas.

En primer lugar, ha hecho referencia al programa Quiet on Set y ha explicado el motivo por el que ha decidido hablar: "Verlo durante las últimas dos noches ha sido muy difícil. Estoy enfrentando mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante grande".

Los masajes que pedía

Schneider fue creador, productor, guionista y actor. Las únicas dos mujeres guionistas de Nickelodeon por aquel entonces y compañeras suyas han apuntado en la serie documental que él les pedía masajes. Por ello, ha querido referirse a este tema: "Estuvo mal. Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me da vergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación".

A esto ha añadido: "Además, pido disculpas a las personas que estaban en el set, o dondequiera que sucediera, porque hubo muchas personas que presenciaron lo ocurrido y que también se sintieron incómodas, así que también les debo una disculpa".

Los chistes en los que se sexualizaba a los niños

"Todos estos chistes de los que estás hablando y de los que ha hablado el programa, cada uno de esos chistes fue escrito para una audiencia infantil porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después a través de sus ojos, y los ven y dicen: 'Sabes, no creo que sea inapropiado para una serie de niños'. No tengo ningún problema. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes de la serie, tal como lo habría hecho yo hace 20 años. Yo quería que mis series fuesen famosas. A cuantas más personas les gustase, más feliz sería. Si hay algo en una serie que deba ser cortado porque molesta alguien, que se corte". Ha dicho también que debe haber un terapeuta en el set para los niños "por la específica razón de asegurarse que esos niños realmente quieran hacer su trabajo".

Además, ha querido decir qué cambiaría de su comportamiento y ha hecho referencia a cómo "trata a las personas, a todas". Ha asumido que no tuvo el comportamiento que había que tener: "Definitivamente, a veces no le di a la gente lo mejor de mí. No mostré suficiente paciencia. Puedo ser engreído y definitivamente demasiado ambicioso, y a veces simplemente grosero y desagradable. Lamento mucho haberlo sido. Cuando veo el programa, puedo ver el dolor en los ojos de algunas personas, y me hizo sentir horriblemente mal y arrepentido. Me gustaría poder volver a los primeros años de mi carrera y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora, y simplemente hacer un mejor trabajo".

Dan Schneider y muchos actores en los Nickelodeon's 27th Annual Kids | Getty

El racismo en el set

Schneider también ha abordado las acusaciones de racismo: "La diversidad siempre ha sido muy importante para mis espectáculos. Si vuelves al primer programa, no lo he hecho tan evidente como lo fue en el segundo, y en la primera película que hice después de eso. Estoy muy orgulloso de eso. Estoy excepcionalmente orgulloso de estas personas que han estado en mis programas. Llegan cosas mejores y más importantes".

Los abusos sexuales sufridos por Drake Bell

Drake Bell en los Nickelodeons Kid's Choice Awards en 2004 | Getty

Uno de los casos que más repercusión mediática ha tenido es el de Drake Bell y los abusos sexuales que sufrió a manos de Brian Peck, que en ese momento era su coach de diálogo. Schneider ha contado cómo se sintió cuando se enteró de todo: "Cuando Drake y yo hablamos y él me contó lo que pasó, quedé más devastado por eso que cualquier cosa que me haya pasado en mi carrera hasta el momento. Y le dije: 'Estoy aquí para ayudarte'".

Su relación con Amanda Bynes

Amanda Bynes en su etapa de Nickelodeon | Getty

Dan Schneider ha querido explicar en qué se basaba realmente su relación con Amanda Bynes, de la que se ha dicho en la serie documental que se vieron comportamientos extraños en un jacuzzi o quedarse hasta altas horas de la madrugada trabajando a solas: "Amanda tenía entre 16 y 17 años y quería emanciparse de sus padres, lo cual era algo bastante común entre los actores jóvenes exitosos, al menos en ese momento. Ella quería eso para ella, así que recurrió a su equipo, que incluía a su abogado, su agente, su manager, su publicista, y a mí, porque ella me incluyó como parte de su equipo, pensaba en mí de esa manera. La apoyamos, ella intentó emanciparse y terminó sin funcionar y no lo hizo".

Él ha contado una anécdota para arrojar más luz sobre su relación con la joven: "Una noche muy tarde, mucho después de la medianoche, 1 o 2 de la mañana, sonó el teléfono, respondí, era Amanda. Ella estaba mal. Estaba en apuros. Había tenido algún conflicto con sus padres, creo que su padre, y me llamó. Inmediatamente me preocupé por su seguridad. Llamé a alguien que sabía que estaba bastante cerca. Esa persona pudo ir a recogerla. Sabía que estaba a salvo, me sentí mejor. Terminó yendo con la policía".