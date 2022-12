¿Tendrá Miércoles un romance con Enid? Los creadores hablan abiertamente de su relación en la serie

'Miércoles' ha sido todo un éxito, es una realidad. El tan esperado regreso de la Familia Addams ha supuesto todo un antes y un después para Netflix y es que la serie de Tim Burton está arrasando. Aunque tampoco se ha librado de algunoa que otra polémica.

La serie protagonizada por la ya icónica Jenna Ortega ha conseguido recopilar a miles de fans, quienes están deseando conocer si finalmente habrá una temporada 2. Además son los encargados de formular numerosas teorías por redes, como la última de ellas en la que desean que, de cara al futuro de la ficción, nuestra protagonista Miércoles Addams comience una historia de amor con su risueña y colorida compañera de habitación Enid Sinclair, papel interpretado por la actriz Emma Meyers.

Si bien el interés amoroso de Miércoles principal de la temporada 1 es el personaje de Tyler Galpin interpretado por Hunter Doohan, en el vídeo de arriba puedes conocer la verdadera edad del actor o que está incluso casado, la sexualidad de la protagonista no se ha abordado directamente en la ficción por lo que no conocemos aún si podría sentirse atraída o no por una mujer. Sin embargo, hay fans que lo tienen claro y le encantaría que la protagonista tuviera una historia de amor con Enid.

Emma Meyers como Enid en 'Miércoles' | Netflix

Ahora, los co-creadores de 'Miércoles', Miles Millar y Al Gough han hablado en una reciente entrevista para 'The Hollywood Reporter' revelando ciertos detalles sobre cuáles son sus planes para la temporada 2:

"La escuela estaba cerrada cuando se fueron, lo que nos dio la mayor cantidad de posibilidades para la segunda temporada, y creo que eso es algo que estamos ansiosos por explorar", explica Gough.

Ante la oleada de rumores sobre un posible romance entre Miércoles y Enid, los co-creadores han hablado claro: "No vamos a descartar nada", responde Millar, "obviamente, a veces los personajes se revelan, es lo divertido que nos encanta de la televisión, es un viaje orgánico", declara Milles.

"Tenemos un mapa de ruta y nos gustaría tener rutas a lo largo de ese mapa que lo lleven en direcciones inesperadas. Así que estamos abiertos a todo", continúa. "Queremos explorar esa amistad en todos los sentidos, pero no lo haremos, aquí es donde a veces los fans te desvían, por lo que hay que estar realmente abierto para ver cómo se desarrollan esos personajes y esa amistad", termina admitiendo.