El arriesgado nuevo corte de pelo de Jenna Ortega donde es mucho más dark que 'Miércoles'

Jenna Ortega ha conocido la fama mundialmente tras interpretar el papel de Miércoles Addams, en la exitosa serie de Netflix. Y es que su impecable interpretación ya ha cautivado a muchos, quienes desean conocer si habrá una segunda entrega en la que se puedan resolver finalmente todos los acertijos.

Ahora, la actriz ha sorprendido con un nuevo cambio de look a sus seguidores y no puede estar más guapa. Y es que resulta que la estrella ha aparecido muy cambiada en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon.

Si bien, Ortega nos tenía acostumbrados a una simple larga melena, ahora, ha apostado por un corte a capas de media melena muy desenfadado que le queda ideal. Un corte que, sin duda, está en tendencia y que cambia completamente a cómo la hemos conocido en este tiempo, y sobre todo, con el boom de 'Miércoles'.

Ortega acompañaba su nuevo cambio de imagen con un conjunto bastante atrevido compuesto por un vestido entallado negro con transparencias conjuntado con un maxi cinturón a modo de corsé en plata y un precioso top negro. Ortega ha completado su outfit con unas mangas y un cuello de camisa muy elegante que le dan el toque final al look.

La intérprete, también se ha decidido a publicar varias fotos en su Instagram en las que mostraba a sus más de 30 millones de seguidores su nuevo corte de pelo. Además, algunos compañeros de rodaje en 'Miércoles' han comentado las fotos de Ortega con su nuevo estilismo y no es para menos porque la actriz de 20 años está radiante.

Hunter Doohan, el interés amoroso de Miércoles en la serie, ha escrito: "O dios mio, ayuda", acompañado de un emoticono de un fuego. También, su compañera Emma Myers, y mejor amiga en la serie, le ha comentado de forma graciosa: "Pienso que puede que yo... cuando tu... Creo que... uh *trago saliva*...Hola". Joy Sunday, su "enemiga" Bianca en la ficción, tampoco se ha podido resistir comentando: "Definitivamente, sí".