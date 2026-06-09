El final de Rue en Euphoria iba a ser otro pero la muerte de Angus Cloud por sobredosis lo cambió todo: "Era lo más responsable"

La serie de HBO Euphoria ha terminado tras su temporada 3, la entrega ha sido muy cuestionada y polémica por todos los cambios que ha habido respecto a las dos primeras entregas.

¡Cuidado hay spoilers del final de la serie! Uno de los puntos más impactantes es cómo termina Rue, el personaje de Zendaya, quien muere a consecuencia de una sobredosis tras tomar pastillas adulteradas con fentanilo por parte de Alamo.

Ahora, en una entrevista a New York Times , el creador de la serie, Sam Levinson, ha revelado que el final inicial de Rue era diferente: "Originalmente había escrito una trayectoria diferente para el personaje de Rue. Durante la huelga de guionistas, nos enteramos de que Angus había fallecido", explica.

Angus Cloud como Fezco en 'Euphoria' | HBO Max

Y es que el actor que interpretaba a Fezco en la serie, Angus Cloud, murió a los 25 años en julio de 2023 de una sobredosis. "Siempre me ha preocupado mucho la prevalencia del fentanilo. Es algo con lo que hemos lidiado a lo largo de las temporadas e incluso en mi primera película [Another Happy Day ]".

"Pero una vez que falleció, tuve que replantear el guion y pensé: Hoy en día no se puede contar una historia sobre la adicciónsin mostrar sus consecuencias reales", explica.

Zendaya en la temporada 3 de Euphoria como Rue | HBO

"La mayoría de la gente no tiene una segunda oportunidad. El fentanilo puede acabar contigo en un instante. No era como cuando yo era joven; podías coger pastillas de la calle y, aunque tuvieras un mal viaje o algo así, estarías bien".

"Esto es algo que toca de cerca a mucha gente en este país. Así que nos pareció lo más responsable", concluye.