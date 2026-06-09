INTERPRETADO POR ZENDAYA
El final de Rue en Euphoria iba a ser otro pero la muerte de Angus Cloud por sobredosis lo cambió todo: "Era lo más responsable"
Euphoria ha terminado después de su temporada 3 con un final para Rue, el personaje de Zendaya, que no ha convencido del todo a muchos. Ahora su creador, Sam Levinson ha revelado que el personaje terminaba originalmente de otra forma pero la muerte de Angus Cloud lo cambió todo.
Publicidad
La serie de HBO Euphoria ha terminado tras su temporada 3, la entrega ha sido muy cuestionada y polémica por todos los cambios que ha habido respecto a las dos primeras entregas.
¡Cuidado hay spoilers del final de la serie! Uno de los puntos más impactantes es cómo termina Rue, el personaje de Zendaya, quien muere a consecuencia de una sobredosis tras tomar pastillas adulteradas con fentanilo por parte de Alamo.
Ahora, en una entrevista a New York Times , el creador de la serie, Sam Levinson, ha revelado que el final inicial de Rue era diferente: "Originalmente había escrito una trayectoria diferente para el personaje de Rue. Durante la huelga de guionistas, nos enteramos de que Angus había fallecido", explica.
Y es que el actor que interpretaba a Fezco en la serie, Angus Cloud, murió a los 25 años en julio de 2023 de una sobredosis. "Siempre me ha preocupado mucho la prevalencia del fentanilo. Es algo con lo que hemos lidiado a lo largo de las temporadas e incluso en mi primera película [Another Happy Day ]".
"Pero una vez que falleció, tuve que replantear el guion y pensé: Hoy en día no se puede contar una historia sobre la adicciónsin mostrar sus consecuencias reales", explica.
"La mayoría de la gente no tiene una segunda oportunidad. El fentanilo puede acabar contigo en un instante. No era como cuando yo era joven; podías coger pastillas de la calle y, aunque tuvieras un mal viaje o algo así, estarías bien".
"Esto es algo que toca de cerca a mucha gente en este país. Así que nos pareció lo más responsable", concluye.
Publicidad