Richard Gere habla sobre la escena sexual de su hijo con Sydney Sweeney en Euphoria y su carrera como actor: "Le paso el testigo"

Homer Gere, el hijo de Richard Gere, ha sido uno de los nuevos rostros que hemos visto en la temporada final de Euphoria. El joven de 26 años es licenciado en psicología pero, ahora, ha decidido probar suerte y seguir los pasos de su padre como actor.

Él mismo habló sobre los consejos que le había dado el protagonista de Pretty Woman cuando se prepara un papel. Ahora, Richard Gere ha hablado sobre cómo ve a su hijo en este trabajo: "Estoy orgulloso de él por partida doble".

"Primero, es realmente bueno. De alguna manera, parece que sabe lo que hace de forma sobrenatural. Pero además, lo está manejando muy bien. Es un buen chico. Es un joven muy bueno que lo entiende, y este no es un trabajo fácil. No cualquiera puede desempeñarlo. Así que creo que puede quedarse", dice a People.

Respecto a su trabajo en Euphoria, donde interpreta a un actor llamado Dylan Reid, también ha hablado. Concretamente le han preguntado por una escena sexual junto a Sydney Sweeney: "Todavía tengo que ver su segundo episodio de Euphoria, pero tiene un gran proyecto con Ryan Murphy y acaba de terminar de rodar una película con Oliver Stone".

"Así que ya puedo retirarme. Le paso el testigo", dice entre risas. Y es que, aunque lleva poco tiempo interesado en la actuación ya tiene bastantes proyectos.

"No creo que tenga que tomar una decisión trascendental para dedicarse a esto si lo está haciendo ahora", comenta respecto al futuro profesional de su hijo: "Se le da bien y se divierte, pero puede convertirse en escalador si quiere".