Las estrellas de OnlyFans critican duramente a Euphoria por las escenas de Sydney Sweeney: "Es asqueroso"
La trama de Cassie (Sydney Sweeney) en la temporada 3 de Euphoria ha provocado una enorme polémica debido a cómo representa la creación de contenido en plataformas como OnlyFans, generanco la reacción de modelos y estrellas porno como Maitland Ward.
Que Euphoria es conocida por rozar los límites de la televisión es de sobra conocido, pero muchos han acusado a la serie de Sam Levinson de haber ido demasiado lejos en esta temporada 3.
Pasado el ecuador de la última temporada, la trama que más polémica y debate ha suscitado ha sido la de Cassie, el personaje al que da vida Sydney Sweeney, centrada en alcanzar el éxito en OnlyFans.
Desde el primer episodio, Cassie comienza a trabajar como modelo erótica para pagar su boda con Nate (Jacob Elordi), pero tras abandonar ese mundo, vuelve a crear contenido con ayuda de Maddy (Alexa Demie) tras su boda, llegando a rozar el porno, según muchos espectadores.
Aunque quizás la escena que más controversia ha provocado ha sido en la que Sweeney aparece vestida de bebé con trenzas y un chupete, luciendo un vestido transparente y sentada con las piernas abiertas frente a la cámara.
Al parecer, esta representación infantil es una violación directa de las normas de OnlyFans, tal y como ha apuntado Maitland Ward, la actriz de Yo y el mundo que se pasó al cine para adultos y gana miles de dólares en la plataforma.
"Hay muchas cosas que no se pueden hacer", explicó en una entrevista con TMZ. "Todo ese asunto de niños y bebés es repugnante... Simplemente no puedes involucrar a menores de edad así como así. O sea, se puede hacer hasta cierto punto si es algo muy, muy juguetón, como si un adulto se comportara como un niño o algo así. Pero la forma en que se manejó fue muy asquerosa, simplemente repugnante y vil".
"No queremos que la pedofilia esté cerca de la pornografía", declaró, insistiendo en que las "locuras" que hace el personaje, como disfrazarse de perro y beber de un cuenco de agua, "se burlan de los creadores de OnlyFans".
"Hay muchísimos creadores que trabajan muy duro para construir sus marcas cada día, y esto es realmente hipócrita", criticó.
"Siempre existe este estigma infundado de que el trabajo sexual es sinónimo de trata y abuso sexual. Y simplemente dijeron: 'Vamos a hacer una broma al respecto'. ¡Qué gracioso! No me hace ninguna gracia", expresó la actriz en otra entrevista con Variety.
"Me recuerda a cuando me pavoneaba en lencería en Yo y el mundo. Son solo los guionistas inventando sus fantasías. Coger a alguien rubia y hermosa, con los pechos más grandes, y vestirla de perro y bebé es realmente extraño, pero al mismo tiempo muy común en Hollywood", criticó.
Pero Maitland no ha sido la única creadora de contenido para adultos que ha expresado su preocupación por cómo Sweeney representa estas escenas.
"Hay muchísimas cosas ridículas y caricaturescas en todo esto", declaró Sydney Leathers a Variety. "Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso ya es indignante: por ejemplo, las escenas de juegos de rol con temática infantil donde aparece vestida de bebé con pañales", aseguró.
Kayla Jade, influencer que promueve una visión positiva de la sexualidad, cargó en TikTok contra Euphoria por hacer parecer que los creadores "no tienen límites y harían cualquier cosa por un poco de dinero".
De hecho, OnlyFans prohíbe expresamente cualquier contenido de juegos de rol con menores de edad, ya sea real o simulado, según su "Política de uso aceptable" en sus Términos de servicio.
