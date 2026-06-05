¿Cuánto cobra Zendaya o Sydney Sweeney? La enorme diferencia de sueldos entre los actores de Euphoria y cuánto ha aumentado

La temporada 3 de Euphoria ya ha terminado de emitirse en HBO y con ello ha llegado el final de la serie, un final muy polémico debido a la muerte de uno de sus personajes más queridos, entre otros.

Euphoria se estrenó en el año 2019 convirtiéndose en todo un fenómeno. Salvo Zendaya, quien se reconvertía en actriz adulta tras conocerla en Disney Chanel, el resto de actores eran unos auténticos desconocidos para la mayoría.

Por ello, su sueldo ha cambiado mucho desde la primera temporada a la tercera. Pero... ¿Cuánto han cobrado exactamente los actores?

Algunos medios estadounidenses recogen que la actriz mejor pagada es Zendaya que habría cobrado 1 millón de dólares por episodio, recoge GQ. Así habría pasado a duplicar su sueldo en esta última entrega.

Zendaya como Rue en Euphoria | HBO

La que más ha aumentado su sueldo ha sido Sydney Sweenye quien pasó de cobrar un salario estándar, en torno a los 30.000 dólares a hacerse con unos 800.000 dólares por episodio, siendo la segunda mejor pagada de la serie por detrás de Zendaya.

Luego encontramos a Jacob Elordi quien habría pasado de 150.000 dólares por episodio a 700.000. Ahora, el australiano es el actor de moda y uno de los más cotizados de la industria cinematográfica.

Jacob Elordi y Matthew Willig en Euphoria | HBO

Alexa Demie sería la cuarta mejor pagada y otra de las que más ha aumentado sus honorarios. Por ello, pasó de un salario medio a cobrar cerca de 600.000 dólares por episodio.

Las actrices Sydney Sweeney y Alexa Demie como Cassie y Maddy en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

En la cola encontramos a Hunter Schafer y Maude Apatow, quienes podrían haber cobrado unos 250.000 dálares por episodio. Bien es cierto que sus tramas no han sido tan desarrolladas como las del resto de sus compañeros y su tiempo en escena ha sido mucho menor.

Madison Thompson, Maude Apatow, Hunter Schafer, Sharon Stone, Colleen Camp en Euphoria | HBO Max

La diferencia económica entre unos actores y otros es notable al igual que el incremento de caché que todas habrían experimentado en estos 6 años.