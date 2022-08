Sydney Sweeney se defiende de las acusaciones políticas tras la fiesta cowboy de su madre

Sydney Sweeney es una de las actrices que más se han popularizado en los últimos años. Su papel estelar como Cassie Howard en 'Euphoria' la ha impulsado hasta el estrellato.

Se ha convertido en una de las intérpretes de referencia y ha logrado una doble nominación a los Emmy. Puedes ver su reacción en el vídeo de arriba.

Su fama se ha disparado y con ella también las polémicas en las que se ve envuelta. No hace mucho desvelaba que había tenido graves problemas de salud mental relacionados con la ansiedad.

Estos problemas y el no saber cómo gestionar sus emociones la habían llevado a alejarse de su día a día durante dos semanas.

Ahora, está en uno de los momentos más dulces de su carrera y se la ve muy contenta con sus nuevos proyectos. Sin embargo, tras su última publicación, muchos de sus seguidores la han "cancelado".

Lo que pretendía ser una inocente publicación para celebrar el cumpleaños número 60 de su madre, ha acabado por desatar una gran polémica en redes.

Sydney Sweeney es trending topic y no por buenas razones, pues la fiesta cowboy ha impactado negativamente en su fama.

La actriz de 'Euphoria' compartía una secuencia de fotos al puro estilo country, pero hay quien se ha fijado en otros detalles.

¿Por qué acusan a Sydney Sweeney?

Entre las fotos que ha compartido, hay una que ha llamado la atención de sus seguidores. Se trata de una en la que sale acompañada por su madre, la que podría ser su abuela y otro hombre.

Ha sido en la camiseta del desconocido hombre en lo que todos sus seguidores se han fijado y es que podría ser una alusión directa al contramovimiento "Blue Lives Matter", que se asocia con los simpatizantes de Trump y la derecha.

Surge en Estados Unidos como reacción al "Black Lives Matter" y su pretensión es defender a los agentes de las fuerzas de seguridad. Así, tal y como el movimiento original condena los ataques a las personas negras como un delito de odio, el "Blue Lives Matter" pretende lo mismo pero condenando la violencia policial.

Sydney Sweeney Instagram | @sydney_sweeney

Su bandera es como la estadounidense, pero en blanco y negro y con una franja azul justo debajo de la zona estrellada.

Además, otros seguidores se han percatado de otros detalles de los invitados como gorras, sombreros y camisetas que también tienen inscripciones que podrían relacionarse con la derecha.

Es por esta razón por la que muchos han considerado que la actriz simpatiza con susodicha tendencia política y como respuesta la han "cancelado".

Ante comentarios de diferente índole como "llegó la hora de preguntarle a Sydney y a su familia dónde estuvieron el 6 de enero de 2021", "no me sorprende pero sí me decepciona" o "qué asco", la actriz ha tenido que salir a defenderse.

Así Sydney ha subido una publicación en la que ha clasificado la reacción de sus seguidores como "salvaje", ya que para todos era "una inocente celebración" por el cumpleaños de su madre.

Y es que, tal y como ella dice, se ha convertido en un juicio político y ha hecho un llamamiento: "Por favor, dejad de hacer asunciones".

Sin embargo, la polémica se ha viralizado y los tweets con su nombre siguen llegando.

