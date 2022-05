El vídeo viral en el que parece que un reportero acosa a Sydney Sweeney: "¡Enséñanos las tetas!"

El nombre de Sydney Sweeney está en boca de muchos después de que se haya viralizado un vídeo de TikTok en el que la usuaria de la red social Sabrina Bergsten denuncia que la actriz de 'Euphoria' fue acosada en la alfombra roja de la MET GALA: "¿Escucháis cómo le silban?".

A Sabrina Bergsten le llamó la atención lo que había creído escuchar en las historias de Instagram del New York Times especializado en moda. La tiktoker se lo enseñó a más gente que le confirmó lo que escuchaba. "¿Hay alguien aquí que tenga unas tetas como las tuyas?", parece decir una voz de hombre a Sweeney, que reacciona a los gritos apartando la mirada. Después se puede escuchar también: "¡Enséñanos las tetas!".

El vídeo, que puedes ver aquí abajo, se ha extendido tanto, que muchos medios han querido recoger la noticia, e incluso la organización del MET ha respondido a BuzzNews sobre ello: "Nos ha llegado esta información, y no tenemos claro quién puede ser el reportero, pero nunca toleraríamos que se tratara a ninguno de nuestros invitados de forma tan poco profesional".

BuzzFeed News también ha consultado a otra fuente que dice haber estado presente en la alfombra roja, y que dice que escuchó en inglés "moves" en lugar de "boobs". De haber sido así, no sería tan raro ya que "Show us those moves" ("Enséñanos cómo te mueves") es algo que se puede escuchar mucho en las alfombras rojas cuando los fotógrafos quieren que los famosos posen para ellos.

La actriz de 'Euphoria' no se ha pronunciado al respecto sobre lo ocurrido, y aunque el vídeo de TikTok sea muy tajante al respecto, hay diferentes versiones y no está del todo claro lo que se escucha, ni mucho menos quién podría haber sido el artífice de esas palabras.

Pero no sería la primera vez que Sydney Sweeney tiene que afrontar una polémica sobre su cuerpo. La última implicaba a Sam Levinson, director de 'Euphoria' que fue criticado precisamente por una entrevista de Sweeney en la que mencionaba las numerosas escenas de desnudos de su personaje, aunque la actriz finalmente aclaró que no hubo ninguna presión de grabarlas, y que Sam Levinson siempre la escuchó cuando no quiso hacerlo.

