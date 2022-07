Sydney Sweeney está pasando por uno de los momentos más dulces de su carrera. Y es que a pesar de su juventud ya cuenta con bastante prestigio dentro del mundo del cine. Es más, la actriz recibió recientemente dos nominaciones a los Emmy 2022 por 'Euphoria' y 'The White Lotus' y fue muy emocionante como puedes ver en el vídeo arriba.

Fue precisamente su papel como Cassie Howard en 'Euphoria' el que la hizo saltar a la fama. A partir de ese momento no ha parado de crecer profesionalmente y ya son muchos los proyectos que demandan la participación de la actriz.

Es más, próximamente veremos a Sydney en 'Madame Web', el spin-off del universo de 'SpiderMan' que unirá en la gran pantalla a Dakota Johnson, Emma Roberts o Adam Scott, entre otros.

Sydney Sweeney: inicio y dificultades

Convertirse en estrella no es fácil y si no que se lo digan a Sydney Sweeney que, en unas declaraciones para 'The Hollywood Reporter', la actriz confesó algunos de los episodios más duros de su camino a la fama.

Tenía claro en quien quería convertirse y fue con 13 años cuando se mudó a Los Ángeles para cumplir su sueño. Su familia siempre la apoyó e hizo sacrificios porque su hija pudiera triunfar algún día: "Vivíamos en una habitación. Mi mamá y yo compartíamos una cama y mi papá y mi hermano pequeño compartían un sofá".

A las dificultades por hacerse un hueco en la industria también se le sumaron los problemas de salud mental. Y es que el agotamiento le ha jugado a Sydney Sweeney algunas malas pasadas y ha hablado abiertamente sobre su ansiedad.

Sydney Sweeney como Cassie en 'Euphoria' | HBO

Es más, tuvo que irse dos semanas a su hogar en el noroeste del Pacífico para desconectar de su día a día.

Sydney Sweeney sobre ser madre en Hollywood

Otra de las confesiones que no han dejado indiferente a nadie ha sido lo que opina la actriz sobre ser madre teniendo una carrera en Hollywood.

Y es que quiere ser madre joven, pero tiene miedo de la reacción de la propia industria del cine: "Siempre he querido ser madre joven. Me preocupa cómo esta industria estigmatiza a las mujeres jóvenes que tienen hijos y las mira de otra manera", explicaba.

Además, ha confesado que una de sus preocupaciones es que no puede tomarse un respiro de su trabajo, pues "si no trabajo, no habría dinero ni apoyo para los niños que tendría".

Es más, ha confesado que vivir en LA es demasiado caro y por eso, además de actuar, realiza colaboraciones con diferentes marcas porque de no ser así "no podría pagar mi vida en Los Ángeles, acepto acuerdos porque tengo que hacerlo", confesaba.

Seguro que te interesa:

Sydney Sweeney cuenta cuál fue la escena más 'repugnante' de 'Euphoria'