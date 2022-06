'Stranger Things': Millie Bobby Brown aclara si Eleven creó el Upside Down tras la temporada 4

'Stranger Things' regresó entre gran expectación con su cuarta temporada en Netflix hace unas semanas, y los fans no tardaron en devorar sus 7 episodios con un tono más oscuro y maduro que antes.

Varias sorpresas aguardaban estos capítulos, pero el capítulo final fue apoteósico y planteó importantes preguntas de cara al Volumen 2 de la temporada que llegará el 1 de julio.

Si aún no has terminado la primera parte, no sigas leyendo si no quieres encontrar spoilers .

Con el capítulo final emitido se descubrió que la masacre del laboratorio donde estaba Eleven y otros niños con habilidades fue en realidad obra de One, el personaje de Jamie Campbell Bower que también se revelaba como el origen del maligno ser que ahora está asesinando jóvenes desde el Upside Down, Vecna.

¿Cómo? Tras ser enviado allí por una jovencísima Eleven en un intento de parar su matanza. Fue así como la puerta con el Upside Down se creó causando la gran pregunta, ¿creó también Eleven el Mundo del Revés?

La actriz Millie Bobby Brown ha respondido directamente a esta pregunta y qué le revelaron los creadores, los hermanos Duffer, en Variety.

"Sí que me lo dijeron. Sí lo hace. Ella abre la brecha", confirma sobre el origen de la puerta al Upside Down. Sin embargo, sobre si también "creó" todo ese mundo paralelo, no lo tiene tan claro.

"Esto es un debate demasiado grande para que lo responda yo. Estoy muy preocupada. Creo... no no no. Creo que el universo alternativo siempre ha estado ahí. Que siempre estará bajo Hawkins. Simplemente creo que ella tiene acceso a él. No creo que ella crease el Upside Down. No, creo que siempre estuvo ahí, y ella simplemente creó una puerta que nadie antes había podido", reflexiona.

Para este y otros misterios habrá que esperar a la llegada de los dos esperados (y largos) capítulos restantes de la temporada 4 que llegarán en julio.

