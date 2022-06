'Stranger Things': David Harbour revela el secreto de su cambio físico en esta escena

'Stranger Things' ha retomado los acontecimientos de Hawkins tras un inquietante final de su anterior entrega, situando a sus protagonistas separados entre California y el pueblo donde todo comenzó.

Los fans de la serie tenían muchas dudas sobre lo que podrían deparar estos nuevos episodios. Si aún no los has visto, no sigas leyendo para no encontrar ningún SPOILER.

Tras el final de la temporada 3, había dudas sobre la continuidad en la serie de Jim Hopper, el jefe de policía de Hawkins, que podría haber muerto tras una explosión, como pensaba Joyce (Winona Ryder). Sin embargo, la temporada 4 desvela en un flashback que sobrevivió al incidente.

Después de aquellos acontecimientos, el policía aparece preso en un gulag soviético, con la cabeza rapada y muy cambiado físicamente. David Harbour, el actor que lo interpreta, ha contado que tuvo que prepararse para esa nueva caracterización perdiendo bastante peso.

Pero aún debía que preparar el flashback en el que sobrevive al final de la temporada 3, apareciendo como siempre se le había visto en la serie. Ahora ha contado que él quiso rodar aquella escena antes, sabiendo que tendría que prepararse para cambiar su físico, pero la escena en cuestión aún no estaba escrita.

En su cuenta de Instagram ha compartido el proceso de caracterización al que se sometió para retomar su personaje tal y como lo dejó en su momento. Junto a las fotos preparando su maquillaje, ha publicado un texto en el que comenta cómo ha vuelto a ser Jim Hopper.

"Al final de la temporada 3, le dije a los hermanos Duffer que deberíamos rodar el flashback después de la 'muerte' porque iba a perder peso y eso podría dar fallos de continuidad. Pero aún no lo habían escrito", comenta el actor.

"Por suerte, teníamos al maravilloso Barrie Gower para darme la apariencia completa de Hopper. Odio las prótesis, pero Barry y su equipo lo hicieron lo menos doloroso posible", ha dicho sobre el maquillador de la serie.

"Muchas gracias también a Amyl Forsythe, quien también ha sido la responsable de nuestro departamento de maquillaje desde la temporada 1, por supervisar y ser tan generosa durante el proceso. También a Sarah Hinds, nuestra talentosa jefa de peluquería, que ha estado a mi lado en nuestra 'barbería del gulag', y se ha asegurado de poder afeitar mi pelo de la forma más cuidadosa y eficiente posible para dejarlo bien ante la cámara ¡Sólo nos ha hecho falta una toma!".

Este trabajo de caracterización, del que Harbour se ha mostrado tan orgulloso, se puede apreciar en el Volumen 1 de la temporada 4, ya disponible en Netflix. Y cada vez falta menos para el 1 de julio, cuando llegará la segunda parte para concluir la cuarta temporada. Puedes ver su nuevo avance arriba.

