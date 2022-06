El pacto de boda que Millie Bobby Brown tiene con otra estrella de 'Stranger Things'

A la espera del Volumen 2 de la temporada 4 de 'Stranger Things', sus principales actores siguen promocionando los nuevos episodios con varias entrevistas que acaparan titulares. En esta ocasión, ha sido Millie Bobby Brown la que ha desvelado otra anécdota de la serie hasta ahora desconocida.

Y es que la actriz ha confesado que tiene un pacto de boda con Noah Schnapp, que interpreta a Will en 'Stranger Things'. La actriz ha contado cómo es la buena relación que tienen desde que se conocieron, y la amistad que mantienen desde entonces: "Hemos construido una bonita amistad juntos".

Así lo ha detallado Bobby Brown en una entrevista a MTV News junto a su co-star: "Y eres una de las amistades más largas que he tenido. No sé si lo sabías, yo no crecí en un colegio así que no tengo amigos de la infancia. Así que eres una de las personas más cercanas para mí en ese sentido".

Pero lo que más ha llamado la atención es el compromiso al que les llevó esa amistad tan fuerte que dicen tener. "Hemos dicho que si a los 40 no estamos casados nos casaremos los dos, porque además creo que seríamos buenos compañeros de piso. De forma completamente platónica, pero tendríamos una buena convivencia", ha asegurado Millie.

Incluso dicen que tienen sus propias condiciones para ese hipotético enlace, y que estas no incluyen niños de por medio: "¡De hijos nada, porque yo no podría aguantar a un hijo tuyo!", bromea la actriz. Una condición que Noah secunda: "Esa es mi línea roja".

"Eso es, nada de hijos. Solo perros. Y habitaciones separadas, por supuesto. Dios, es que eres tan desastroso", ha dicho Millie a su compañero. Noah Schnapp también ha comentado esa química tan buena que han demostrado en la entrevista: "Hace el trabajo mucho más fácil".

"Me encanta estar en este trabajo, y creo que cuando te gusta trabajar y te lo pasas bien puedes hacer un trabajo mucho mejor. Los dos nos animamos y nos felicitamos mutuamente cuando lo hacemos bien. Y está genial tener ese apoyo", ha añadido el actor.

Will, el personaje de Noah Schnapp sigue generando dudas a los fans sobre su sexualidad

Como puedes ver en el vídeo de arriba, Will Byers, el personaje al que da vida Schnapp, sigue siendo una incógnita para los fans en cuanto a su sexualidad. En la temporada 3 ya empezó a ser objeto de debate, y esta nueva temporada ha hecho que se vuelva a hablar de ello.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han comentado en una entrevista con Variety que quizá estas dudas podrán quedar resueltas en la segunda mitad de esta nueva temporada: "Vamos por el episodio 7, aún queda para completar el arco entero de la historia, estamos en el final de nuestro segundo acto. Queda mucha resolución, y estamos intentando concluir también los arcos de los personajes. Esto incluye a Will. Será mucho más fácil hablar de esto para todos".

