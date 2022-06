'Stranger Things': La muerte de un personaje importante preocupa a los fans tras las palabras de sus creadores

'Stranger Things' ha dejado a sus fans a la espera del Volumen 2 de su temporada 4, en la que queda mucho por ver, después de la incertidumbre que dejaba su episodio 7, con varios personajes en apuros. Si aún no has empezado la temporada 4, no sigas leyendo si no quieres nada de spoilers .

Hasta el 1 de julio, cuando llegue a Netflix el Volumen 2 de esta nueva entrega, quedan muchas dudas por resolver, en una temporada marcada por Vecna, el nuevo villano sobrenatural que aparece en los últimos capítulos. La próxima víctima que Vecna podría cobrarse es una de las incógnitas que quedan por despejar, y no hay una apuesta clara por quién podrá ser.

Matt y Ross Duffer, creadores y guionistas de la serie han hablado de lo que queda por ver de esta temporada. Ya comentaron concretamente lo que podrá pasar con Will, en cuanto a las dudas sobre su sexualidad. Ahora, en términos más generales, deparan un futuro incierto para todos los protagonistas en lo que falta de temporada.

En una entrevista con Vanity Fair, Matt Duffer ha sido preguntado por la posibilidad de matar a más personajes protagonistas: "No es algo que quiera decir, pero yo me preocuparía por lo que va a ocurrir con los personajes en el Volumen 2, desde luego".

Temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

"Y eso tiene parte de sentido, porque es una temporada más oscura en la que los niños ya no son tan niños. Todo el mundo está en peligro. Hay una especie de sensación siniestra que dice que las cosas no irán muy bien. Sea así o no, habrá que verlo", ha comentado Matt Duffer.

El tono más tenebroso y aterrador de esta temporada, que menciona Duffer, se ha podido comprobar con la muerte de algún personaje como el de Chrissy, a la que presentaban estos nuevos episodios para luego arrebatarla rápidamente, algo de lo que los creadores de la serie se arrepintieron un poco.

Tras el Volumen 2 de esta temporada, a 'Stranger Things' solo le quedará la temporada 5 para concluir definitivamente, algo sobre lo que sus actores no quieren ni pensar, como nos contaba Charlie Heaton durante su visita a España. Puedes ver sus declaraciones en el vídeo de arriba.

